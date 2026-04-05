Nutricionistas da Rede Municipal de Saúde alertam para risco do consumo excessivo de chocolate

Moderação. Este é o conselho das nutricionistas da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa para quem perde o controle e se excede no consumo de chocolate na Páscoa. Segundo as especialistas em dietas com equilíbrio de nutrientes e calorias, exagerar nesta alimentação pode acarretar desde problemas intestinais até mesmo cardiovasculares, entre outras patologias.

A nutricionista, clínica oncológica e fitoterápica, Adriana Verdes Mares, disse que o consumo exagerado pode se transformar em um caso clínico de hospital. “A quantidade de açúcar e gordura contida no chocolate pode causar desarranjos, diarréia, sensação de estofamento e dor abdominal, inclusive, com uma piora no quadro se houver intolerância à lactose. É preciso muito cuidado com os excessos nesta época, uma vez que há uma tendência maior pela procura do produto por causa da tradição”, pontuou.

Segundo ela, os cuidados precisam ser redobrados quando se trata de crianças, “uma vez que cada familiar quer dar um ovo de Páscoa para elas. Há uma grande oferta do produto em pouco tempo. O açúcar em excesso pode levar a doenças como diabetes e outras inflamações do organismo, ocasionando também ganho de peso, risco cardiovascular e gordura no fígado”.

Conforme explicou, a quantidade recomendada para o adulto é em torno de 25 a 50 gramas ao dia. “Se for um tablete, o equivalente de dois a quatro quadradinhos. Para crianças, tem que ser bem menos. Vale ressaltar que o chocolate nunca deve ser consumido em jejum, nem em grande quantidade e muito menos para substituir uma refeição. Moderação é o ideal”, afirmou.

A nutricionista clínica Tatiana Vieira também aconselha a moderação no consumo e diz que é importante conhecer o tipo de chocolate para, desta forma, fazer a melhor escolha. De acordo com ela, os que possuem 70% de cacau ou mais são os que oferecem mais benefícios para a saúde.

“Porém, mesmo tendo esses benefícios, é importante lembrar que o chocolate é um alimento rico em calorias e gorduras e o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso e outros problemas de saúde. Devemos sempre estar atentos aos ingredientes e rótulos destes alimentos, uma vez que podem conter aditivos, açúcares adicionais, substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde se consumidas em grandes quantidades,” advertiu.

Além dessas patologias, ela reforçou que o consumo excessivo de chocolate também pode causar problemas gastrointestinais, como diarréia e náuseas, aumento de gases e refluxo. Portanto, a moderação no consumo é o melhor caminho para poder aproveitar essa época de forma segura e adequada.

“Umas das melhores estratégias é consumir o chocolate amargo (70% ou mais) após o almoço, pois a refeição completa, equilibrada em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, a absorção da glicose (açúcar) é mais lenta, evitando assim, picos de insulina”, orientou.

Serviço – Em caso de mal-estar, a Rede Municipal de Saúde de João Pessoa disponibiliza ao paciente adulto as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas nos bairros dos Bancários, Cruz das Armas, Manaíra e Valentina. Em se tratando de crianças, o Hospital Infantil Municipal Valentina, no bairro do Valentina Figueiredo, funciona com atendimento 24h.

Confira os endereços das UPAs:

UPA Oceania – Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra), nº 70, Manaíra;

UPA Célio Pires de Sá – Rua Estevão Lopes Galvão, s/n, Valentina Figueiredo;

UPA Augusto Almeida Filho – Av. Cruz das Armas, nº 1.296, Cruz das Armas;

UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias – Rua Empresário João Rodrigues Alves, s/n, Bancários;

Hospital Infantil Municipal Valentina – R. Mariângela Lucena Peixoto – Valentina.