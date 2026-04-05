Indústria de alimentos de Santa Catarina cresceu quatro vezes mais do que a média nacional em 2025

Setor registrou alta de 5,9% frente à média nacional de 1,5%. Safra e exportações recordes puxaram o bom desempenho da indústria de alimentos – Foto: Divulgação/Sape

A fabricação de produtos alimentícios cresceu 5,9% em Santa Catarina durante o ano de 2025, figurando entre os maiores avanços do país. O forte aumento é praticamente quatro vezes a média nacional, de 1,5% no mesmo período, conforme o IBGE. A elevação ocorre em meio ao avanço da economia catarinense e ao aumento das exportações de alimentos.

O percentual de 5,9% colocou Santa Catarina na quarta colocação do ranking nacional. O estado ficou atrás apenas de Rio Grande do Sul (7,1%), Pará (7%) e Rio de Janeiro (6,1%). Nesse sentido, a fabricação de produtos alimentícios foi um dos segmentos industriais com maior crescimento de 2025 em Santa Catarina, o que contribuiu para bons índices econômicos no período.

O governador Jorginho Mello destaca que a produção de alimentos é uma das vocações de Santa Catarina. “A indústria catarinense é um exemplo para o Brasil e vem crescendo acima da média nacional ano após ano. Muito desse desempenho extraordinário é resultado do nosso agronegócio que põe comida na mesa do brasileiro todos os dias. Em Santa Catarina nós incentivamos o produtor, somos parceiro da indústria e por isso que o estado pula o Brasil”, afirma.

O diretor de Indústria da Sicos, Anthony Linzmeyer, destaca o apoio do Governo de Santa Catarina. “Desde 2023 estamos ampliando programas com o Prodec e o Pró-Emprego. Isso garante mais investimentos e geração de empregos no setor industrial. Assim, o estado estimula a produção, modernização e inovação da economia catarinense. O resultado é que as nossas empresas ganham em competitividade e crescem mais”, destaca.

Santa Catarina registrou safra recorde de grãos em 2025

O bom momento da indústria de alimentos reflete também o crescimento da agricultura. A safra de grãos 2024/25, por exemplo, teve aumento expressivo de 20,7% no volume total produzido. O estado colheu 7,85 milhões de toneladas de grãos neste ciclo, frente a 6,5 milhões de toneladas na safra anterior.

Todos os principais produtos apresentaram alta na produção: arroz (+12,2%), feijão (+14,1%), milho (+24,7%), soja (+19,1%) e trigo (+40,5%). O desempenho positivo foi resultado da combinação entre clima favorável, produtividade recorde e investimentos em tecnologia agrícola, conforme a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

Exportações em alta estimularam a produção

No acumulado de 2025, Santa Catarina exportou 2 milhões de toneladas de carnes, entre frangos, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras. A receita chegou a US$ 4,5 bilhões, o que representa uma elevação de 8,4% em relação ao faturamento registrado em 2024. O percentual reforça o bom desempenho do setor, considerando que as exportações totais de Santa Catarina avançaram 4,4% no período.

Os principais produtos do setor alimentício registraram recordes de exportação. As carnes de frango, por exemplo, somaram 1,2 milhão de toneladas exportadas e faturamento de US$ 2,45 bilhões. Ou seja, aumento de 3% em quantidade e de 6,9% em valor.

O mesmo ocorreu no mercado de suínos. No acumulado do ano, Santa Catarina exportou 748,8 mil toneladas, com receitas de US$ 1,85 bilhão. Isso representa crescimento de 4,1% em quantidade e de 9,4% em valor na comparação com 2024. Os dados são apurados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).