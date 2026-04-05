Agência Minas Gerais | Ubá é a terceira cidade mineira a receber a Praça de Serviços – Governo Presente no estado

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou da Praça de Serviços – Governo Presente em Ubá, na Zona da Mata, nesta quinta-feira (2/4), com a oferta de dezenas de serviços e atendimentos à população local.

A ação faz parte do projeto Governo Presente, uma iniciativa do Governo de Minas que reúne serviços públicos, em um único local, com atendimentos de servidores de diferentes áreas do Estado.

A ação também está vinculada à transferência temporária da capital de Minas Gerais para Ubá durante o período, quando a cidade passa a sediar a administração estadual e recebe agendas e despachos oficiais do governo.

Atenção especial

“É um momento, especialmente no caso de Ubá, nossa capital dessa semana, de estar mais perto da população após passar por tantas dificuldades nas últimas semanas. Aqui, em comparação com outras cidades, nós temos gente em todos os pontos do nosso atendimento”, iniciou o governador.

“Temos os cães que foram resgatados durante as enchentes que estão sendo castrados e vacinados, nós temos a questão da regularização dos documentos, aliás, a Polícia Civil vai voltar para fazer um plantão de atendimento adicional, só pra carteira de identidade, nos dias 11 e 12, pois não vamos conseguir atender todo mundo que veio, por conta da grande demanda”, destacou o chefe do Executivo estadual.

Serviços disponíveis

Durante a ação, na Praça São Januário, no Centro da cidade, a população terá acesso a diversos atendimentos, como emissão de documentos, serviços de saúde, orientações sobre regularização, apoio ao produtor rural, oportunidades de trabalho, negociação de contas e atendimentos de cidadania.

A documentação pode variar conforme o serviço solicitado, mas, de forma geral, é recomendado apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

O Governo de Minas não solicita pagamentos ou dados pessoais fora dos canais oficiais. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a equipe no local ou acessar os canais institucionais.

O catálogo completo de serviços oferecidos, assim como a documentação necessária para cada um, pode ser acessado por este link.

Emissão da Carteira de Identidade

Para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original, de acordo com o estado civil, em bom estado de conservação e sem rasuras. Em casos de separação ou divórcio, a certidão deve conter a averbação correspondente.

Também é exigida foto 3×4 recente, colorida, com fundo branco e dentro dos padrões exigidos, além da presença de responsável legal para menores de 16 anos.

Informações como condições de saúde e tipo sanguíneo podem ser incluídas de forma opcional, mediante apresentação de laudo médico ou exame laboratorial.

Após o atendimento, o documento será entregue no endereço indicado, com possibilidade de acompanhamento do status da entrega pelo aplicativo oficial do Estado, o MGApp.

Saúde e vacinação

Quem comparecer à Praça de Serviços – Governo Presente também terá à disposição serviços como aferição de sinais vitais e vacinação, realizados por profissionais de saúde do município.

Para a imunização, é importante apresentar documento de identificação e, no caso de crianças, o cartão de vacinação, além de documento do responsável.

Castração de animais

Outro serviço oferecido no local é a castração de cães e gatos. O procedimento é seguro, mas exige alguns cuidados: o animal deve estar saudável, cumprir jejum de 8 horas no dia da cirurgia e atender aos critérios de idade (entre 5 meses e 8 anos) e peso (até 40 quilos). Também não são atendidos animais de raças braquicefálicas ou com condições de saúde que representem risco.

Todos os animais passam por avaliação prévia, e a decisão final é do médico-veterinário. Após a castração, os animais são microchipados e cadastrados em um sistema de identificação. A medida contribui para o controle populacional, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos animais.

Zona da Mata

Com uma população de mais de 103 mil habitantes, Ubá leva o nome do rio que atravessa o município e tem a indústria moveleira como principal atividade econômica.

A cidade foi uma das mais atingidas da região foi atingida pelas fortes chuvas, em fevereiro, quando o alto volume das águas em curto período provocou alagamentos, enxurradas, deslizamentos de encostas e a queda de pontes, com interdições viárias em diferentes pontos do município.

Para além dos danos materiais, as perdas de vidas marcam um período difícil para a Zona da Mata e Minas Gerais. O número de vítimas das chuvas na região chegou a 74, sendo 66 em Juiz de Fora e 8 em Ubá.

Ubá e Juiz de Fora decretaram estado de calamidade pública, enquanto outros municípios da região enfrentaram situação de emergência. A Praça de Serviços será também uma oportunidade de escuta direta junto à população pelas demandas e atuações necessárias para a reconstrução na região.