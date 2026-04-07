Semana do Pescado registra grande movimentação de consumidores nesta Sexta-Feira Santa

A Semana do Pescado da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) registrou grande movimentação de consumidores, logo nas primeiras horas desta Sexta-Feira da Paixão (3), e promete superar as expectativas dos comerciantes. De acordo com a organização do evento, para este ano a pretensão é vender por volta de 11 toneladas de pescado.

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), a Semana do Pescado começou na última quarta-feira (1º), e segue até este sábado (4), das 5h às 14h. Nesta sexta-feira, a venda de peixes segue até as 22 horas; e a tradicional feira da Cecaf, com produtos da agricultura familiar, até as 14h.

O feirante Agnaldo Neto, que comercializa seus produtos na Cecaf há 13 anos, disse estar satisfeito com as vendas da Semana do Pescado 2026. “Desde que começou, na quarta, as vendas estão muito boas. Ontem (quinta) foi o dia de pico. Toda quinta-feira, sempre é. Mas, hoje (sexta), cedo da manhã, o movimento já está muito bom. E a expectativa é melhorar ainda mais. Normalmente as pessoas vêm comprar para o almoço da sexta-feira ou para o Domingo de Páscoa. Pra gente, comerciante, a Semana Santa é o momento de fazer valer”, relatou.

Com destaque para a pescada-amarela, que nas palavras de Agnaldo é seu “produto mais top”, o feirante disponibiliza uma grande variedade de pescados sofisticados como: meca (R$ 62), camarão de água salgada (R$ 32), peixe-serra (R$ 38) e filé de ciobinha. Já os peixes “mais em conta”, completa Agnaldo, são: tilápia, a partir de R$ 20, a corvina, a tainha, entre outros. “A gente consegue agradar os dois públicos, tanto quem quer um produto mais em conta, como aqueles que querem agradar a família de uma forma mais especial”, afirmou.

Manassés Trajano chegou à Cecaf bem cedo e já enfrentou uma pequena fila para comprar o peixe para o almoço da Sexta-Feira Santa. “Eu acabo de comprar um meca para o almoço de hoje. E agora vou comprar uma corvina para cozinhar no coco, no domingo. Aqui dá pra fazer uma boa economia. Em relação aos pescados vendidos na cidade, de modo geral, os produtos oferecidos aqui são ‘bem mais em conta’, analisou o consumidor.

Trajano elogiou, ainda, a organização do evento por estender o horário da venda de pescados até as 22h, bem como a ampliação dos dias de comercialização de frutas, hortaliças e demais produtos da agricultura familiar. “É muito legal esse horário. A gente pode vir à noite e comprar os pescados com calma. Esse evento é, realmente, muito importante para a cidade porque ajuda os comerciantes, em especial àqueles da agricultura familiar, que vêm do interior. E, também, ajuda a gente que é daqui que acaba pagando um preço bem melhor”, completou.

O feirante Claudio da Silva, que comercializa diversos itens da agricultura familiar, comemora as vendas. “As vendas estão muito boas, graças a Deus. Quarta foi um bom dia, e ontem foi melhor ainda. Hoje promete continuar assim. Olha só, é cedo da manhã e já temos uma grande movimentação de clientes!”, celebrou.

Já a vendedora de coco Maria Martins, moradora do sítio Pitimbu, que participa da Semana do Pescado há 11 anos, espera vender muito mais até este sábado, quando o evento se encerra. Ela disse ter vendido bastante coco até o momento, já que boa parte dos pratos da Semana Santa costumam ‘levar’ o suco da fruta na receita. Porém, Maria acredita que no Domingo de Páscoa esse costume se intensifica ainda mais. “Eles fazem o arroz de coco, o peixe no coco, o bredo de coco. Tem gente que bota até coco no feijão, você acredita? É tradição do povo, principalmente aqueles mais de idade”, explicou.

Reafirmando a ‘tradição do peixe no coco’, Ana Lúcia, moradora do Colibris, disse que vai reunir os filhos e netos, nesta sexta-feira, em sua casa para saborear um cozido de peixe no coco. Ela costuma fazer compras na Cecaf há anos e contou comprar sempre na Semana do Pescado, desde a primeira versão do evento. “Eu conheço muita gente que vem na Cecaf, na quinta e no sábado, mas na Semana do Pescado a gente encontra todo mundo”.

Espaço Solidário – Localizada na Avenida Hilton Solto Maior, no bairro José Américo, a Semana do Pescado da Cecaf, além de peixes e frutos do mar, oferece uma variedade de produtos como: derivados de leite e carne, hortaliças, frutas, verduras, temperos, comidas típicas e artesanato. O evento traz, ainda, um Espaço Solidário voltado à doação de roupas e alimentos (não perecíveis), que serão destinados às instituições de caridade parceiras da Cecaf.

Serviço:

Semana do Pescado da Cecaf

Quando: de 1º a 4 de abril de 2026

Horário: Das 5h às 14h, com venda do peixe até 22h nesta sexta-feira (3)

Local: Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf)

Endereço: Avenida Hilton Souto Maior, 1.112 – José Américo