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Confira onde a unidade móvel da Casa do Cidadão Zeladoria estará na primeira quinzena de abril – Agência de Notícias

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A Casa do Cidadão Zeladoria Móvel estará, de 6 a 10 e de 13 a 17 de abril, no Shopping Sorocaba, que fica na Avenida Afonso Vergueiro, 1.700. O atendimento gratuito ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

 

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), a iniciativa tem como objetivo proporcionar mais eficiência e ampliar o acesso da população aos serviços públicos e essenciais, em bairros mais distantes das oito unidades fixas da Casa do Cidadão Zeladoria.

 

Em funcionamento desde março de 2024, a unidade móvel oferece quase 90 serviços diferentes. Lá, os munícipes podem receber atendimentos diversos, não apenas das secretarias municipais, mas também da Casa do Trabalhador (antigo PAT), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Urbes – Trânsito e Transportes.

 

De acordo com a Sefaz, entre os serviços mais procurados pela população estão emissão de carnê de parcelamento de IPTU, certidão negativa de débito e inscrição de vaga em creche.

 

Mais informações sobre a Casa do Cidadão Zeladoria Móvel ou sobre as unidades fixas podem ser obtidas junto à Secretaria da Fazenda pelo e-mail: casadocidadao.unidades@gmail.com ou diretamente no site: https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/casadocidadao/.

 

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