Seop aplica 62 multas por travessia irregular de motociclistas utilizando passarelas na Avenida Brasil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram abordados 36 motociclistas durante a operação – Divulgação

Equipes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizaram, nesta terça-feira (7/4), uma operação para combater irregularidades cometidas por motociclistas que insistem em utilizar algumas passarelas que cruzam a Avenida Brasil como forma de economizar tempo e deslocamento. A ação foi realizada após diversas reclamações de usuários do BRT Transbrasil e teve como objetivo principal garantir a segurança dos pedestres. Os agentes se concentraram próximo às estações Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz e Piscinão de Ramos, todas na Zona Norte. Foram abordados 36 motociclistas. Ao todo, 62 multas acabaram aplicadas e quatro motos foram removidas pela Seop por estarem com documentação vencida.

– Vamos repetir ações como essa em diversos pontos do Rio com passarelas de acesso ao BRT. Temos batido muito no conceito de civilidade. É preciso que o motociclista respeite o regramento de trânsito para que a convivência na cidade melhore. A fiscalização será intensificada nesse sentido”, destaca o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Vale destacar que o trânsito de veículos em passarelas é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa de R$ 880,41 e sete pontos a menos na carteira de habilitação.