Etapa 3 – Plano Diretor de Bonito 2026/2036 – Diagnóstico e Diretrizes

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O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizou importantes atualizações nas plataformas Selo Verde MG e CAR 2.0, com destaque para o lançamento de um mapeamento em alta resolução […]