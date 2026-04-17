Energia Boa: Governo do Estado e Celesc iniciam maior pacote de obras de alta tensão da história no Planalto Serrano

Investimento de R$ 411 milhões vai ampliar a capacidade energética e impulsionar o desenvolvimento em 12 municípios da região – Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

O projeto que vai transformar a segurança energética do Planalto Serrano já começou a sair do papel. O Governo do Estado e a Celesc estão iniciando a construção de novas subestações e linhas de alta tensão (138 kV) nos municípios de Campo Belo do Sul, Lages e Painel, além da interligação para a futura subestação de Urubici.

As obras integram o Programa Energia Boa e devem ser concluídas e energizadas no prazo de 12 a 24 meses, garantindo um fornecimento de energia mais robusto, confiável e preparado para o crescimento da região.

O anúncio oficial foi realizado nesta quinta-feira, 16, com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Edson Moritz, diretores da estatal e demais lideranças estaduais e locais. Durante o ato foi assinada a Ordem de Serviço para o empreendimento — considerado o maior contrato de obras de alta tensão da história da Celesc. O investimento de R$ 411 milhões faz parte do Energia Boa, o maior programa estadual de incentivo às fontes renováveis de energia em Santa Catarina.

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

“O que estamos fazendo aqui vai muito além de levar energia. Estamos levando desenvolvimento para uma região que historicamente tem um dos menores índices de desenvolvimento do estado. Quando a energia chega com qualidade, ela abre portas: atrai empresas, fortalece o agronegócio e gera emprego. É assim que a gente melhora a vida das pessoas e faz Santa Catarina crescer de forma mais equilibrada”, destacou o governador Jorginho Mello.

Liderado pelo Governo do Estado, o programa envolve a Celesc, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (Sicos), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), Instituto de Meio Ambiente (IMA), entre outros.

Impacto direto na economia e na vida das pessoas

Mais do que infraestrutura elétrica, o projeto representa um salto no desenvolvimento regional. A ampliação da rede elimina gargalos históricos que limitavam a instalação de novos empreendimentos e a expansão industrial no Planalto Serrano.

As novas subestações e linhas também têm papel estratégico: permitir a conexão de futuras Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) à rede elétrica. Com isso, além de ampliar a oferta de energia, o sistema passa a viabilizar novos projetos de geração, criando um ciclo positivo de desenvolvimento, com mais investimentos, arrecadação e empregos na região.

Com maior disponibilidade e qualidade no fornecimento de energia, produtores rurais poderão modernizar suas atividades, empresas ganham condições de crescer e os municípios se tornam mais atrativos para novos investimentos.

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

“Esse investimento fortalece a infraestrutura elétrica do Planalto Serrano e prepara a região para o futuro, permitindo a conexão de novos projetos de geração, como as Pequenas Centrais Hidrelétricas. É a Celesc atuando de forma estruturante, levando energia de qualidade e criando as condições para o desenvolvimento econômico sustentável de Santa Catarina”, destacou Edson Moritz.

Além dos municípios diretamente atendidos, o entorno também será beneficiado, ampliando o impacto para pelo menos 12 cidades da região.

A expectativa é que a iniciativa viabilize cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos, além de destravar mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos privados no estado.

“Essa junção de esforços vai permitir com que, em conjunto, nós possamos ter e destravar investimentos privados aqui na região justamente fazendo com que a gente possa ter mais energia. Então, essa é uma ação super relevante, importante, mais uma política pública vencedora anunciada pelo governador Jorginho Mello”, ressalta o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert.

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

“Existe uma série de projetos privados de geração de energia, principalmente as energias sustentáveis. Mas para que essa energia possa ter valor e possa ser conectada, precisa de uma infraestrutura que é feita pelo governo do estado através da Celesc. Então esse é o cerne do programa Energia Boa. A gente cria rede, cria infraestrutura para que o investimento privado na geração de energia possa espetar na rede e servir o catarinense na ponta”, disse o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy.

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

Próximas etapas

O Programa Energia Boa segue em expansão. Uma nova fase de licitações está prevista para 2026, incluindo as subestações de Urubici, Rio do Campo e Matos Costa.

A proposta é consolidar Santa Catarina como referência nacional em energia limpa, infraestrutura moderna e segurança energética.

Parque Salto Caveiras

O evento também foi marcado pela formalização de um Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado, a Celesc e a Prefeitura de Lages, com o objetivo de viabilizar a criação do Parque Salto Caveiras — iniciativa que promete impulsionar o turismo e valorizar uma das regiões mais emblemáticas do município.

A proposta envolve a cessão de uma área pertencente à Celesc Geração, onde está localizada a Usina Caveiras, para uso de interesse público. O objetivo é permitir a implantação de uma estrutura turística no local, incluindo um mirante com vista para a Cascata do Salto Caveiras — um ponto de grande beleza natural e alto potencial turístico.

Atualmente, a Usina Caveiras possui capacidade instalada de 3,83 MW e já conta com licenças ambientais e autorizações regulatórias para ampliação. A Celesc prevê iniciar, no segundo semestre deste ano, as obras que irão elevar a capacidade para 9,40 MW. O processo licitatório para execução do projeto está em andamento, com abertura das propostas marcada para o dia 8 de maio de 2026.

Mesmo com a expansão da geração de energia, estudos internos indicam a viabilidade da cessão de parte da área ao município, sem prejuízo às operações da usina. O pedido formal já foi encaminhado pela Prefeitura e está em análise pelas áreas técnica, jurídica e regulatória da Companhia.

O Protocolo de Intenções estabelece a atuação institucional conjunta para viabilizar a implantação do Parque Salto Caveiras, contribuindo para o desenvolvimento regional, especialmente no fortalecimento do turismo local