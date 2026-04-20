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Jovens da Serrinha e do Cajueiro vão ao Rio Fashion Week pela JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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O grupo é formado por jovens interessados no mercado da moda – Divulgação

Quinze jovens, com idades entre 15 e 29 anos, alunos dos cursos de inovação e tecnologia do Espaço da Juventude de Madureira, participaram do primeiro dia do Rio Fashion Week, na quarta-feira (15/4), evento que marcou o retorno da cidade ao cenário da moda nacional e internacional. Jovens modelos e estilistas vinculados à Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) e outros com interesse no ramo da inovação a partir da moda estiveram presentes na primeira edição carioca do evento, com acesso ao Boulevard, às ativações do HUB de Experiências, à exposição e ao Espaço Saber. Durante a programação, eles puderam vivenciar de perto o funcionamento da indústria da moda, ampliando repertórios e conexões.

O grupo foi formado por moradores das comunidades da Serrinha e do Cajueiro, interessados no mercado da moda. No Espaço da Juventude, equipamento público da JUVRio, eles aprendem a utilizar ferramentas como informática, robótica e inteligência artificial para desenvolver novas ideias, empreender e se inserir no mercado de trabalho. Para a jovem estilista Ágatha Ferreira Ribeiro Leite de Morais, de 18 anos, a experiência representou uma oportunidade única de aprendizado e inspiração.

“Para mim, está sendo uma experiência bem diferente. Eu nunca pensei que eu ia conseguir um dia poder participar do Rio Fashion Week e, assim, a gente fica sabendo do que acontece, não só dentro do nosso Estado, bairro, município, mas como também no mundo. Pode me ajudar a ter mais ideias de criações, desenvolver uma marca e ser reconhecida. A roupa carrega uma memória da sua criação que pode ser carregada por todos os lugares. É algo muito inspirador estar nesse ambiente”, afirmou.

Para conhecer os cursos e oportunidades dos Espaços da Juventude e da Secretaria da Juventude Carioca, basta acessar o perfil da JUVRio nas redes sociais.

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  • 16 de abril de 2026
    • Marcações: Pier Mauá Rio Fashion Week

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