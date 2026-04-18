Estudantes da rede estadual participam do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Roraima

Estudantes da rede estadual de ensino começaram a vivenciar, nesta quinta-feira, 16, uma experiência prática de cidadania por meio do programa Parlamento Jovem nas Escolas, desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Roraima em parceria com a Secretaria de Educação e Desporto (Seed) e o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TER-RR).

O programa tem como objetivo aproximar os jovens do Poder Legislativo, estimulando o protagonismo estudantil, o pensamento crítico e o exercício da cidadania. Ao longo da programação, os estudantes têm acesso a palestras, dinâmicas e orientações sobre o papel dos deputados estaduais, elaboração de propostas e funcionamento das leis.

A Escola Estadual Buriti foi a primeira a receber a ação, os alunos participaram de atividades voltadas à compreensão do papel do Legislativo e à importância da participação política na sociedade.

O professor de história, da escola, Silvio Márcio, destacou a importância da política. “No seu sentido mais amplo, precisa ser discutida, sim. Porque quando falamos de política, estamos tratando do bem comum, da escola onde estudamos, das oportunidades de emprego para os jovens e até do custo de vida que afeta a todos nós”, destacou.

Outras escolas da rede estadual também participarão do programa ao longo das próximas semanas, ampliando o alcance da iniciativa e garantindo que mais estudantes tenham acesso a essa vivência educativa e cidadã.

Claudimar Costa, diretora executiva do Centro de Convivência e da Juventude da Assembleia Legislativa, destacou a importância da iniciativa para a formação dos jovens.

“O Parlamento Jovem já é um projeto muito importante, e neste ano, com apoio do TRE, ampliamos a iniciativa levando o tema para dentro das escolas. A proposta é aproximar os jovens da política, da democracia e da importância do voto consciente”, afirmou.

O Parlamento Jovem nas Escolas reforça o compromisso das instituições envolvidas com a formação de uma juventude mais consciente, participativa e preparada para contribuir com o desenvolvimento da sociedade.

Nahum José Salazar, 17 anos, é estudante da Escola Estadual Mario David Andreazza e foi um dos deputados eleitos pelo Programa Jovem Parlamento Roraimense em 2025, ele contou sua experiência. “Eu achei muito importante para mim e para a escola, porque aprendi como funciona o processo legislativo, como as leis são criadas e entendi melhor sobre política”.

Próximas escolas contempladas

As próximas escolas que receberão o programa são Escola Estadual Monteiro Lobato, Colégio Estadual Militarizado Tancredo Neves e Escola Estadual de Tempo Integral Ayrton Senna da Silva. Outras sete escolas da capital e outras quatro localizadas no interior, sendo uma em comunidade indígena também estão previstas para recebimento do programa.

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