Roraima integra política nacional para ampliar exportações e fortalecer mercado externo

O Estado de Roraima passa a integrar a construção da Política Nacional de Cultura Exportadora, iniciativa do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) que busca ampliar a participação de estados e empresas brasileiras no mercado internacional. As oficinas ocorrem em Boa Vista nesta quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, reunindo gestores públicos, representantes do setor produtivo e instituições parceiras.

A programação tem como objetivo estruturar estratégias voltadas à inserção de empresas locais no comércio exterior, com foco especialmente em micro, pequenas e médias empresas. As atividades incluem etapas de diagnóstico, definição de prioridades e construção de propostas para o plano estadual.

A ação é coordenada pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior) do MDIC, responsável pelo Comitê Nacional para a Promoção da Cultura Exportadora, em parceria com o Governo de Roraima. A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) participa das discussões, contribuindo na elaboração das diretrizes.

O governador Edilson Damião destacou que Roraima vem registrando crescimento nas exportações e possui potencial para ampliar a inserção internacional, especialmente com o fortalecimento de parcerias e investimentos em infraestrutura.

“Roraima vive hoje um dos momentos mais importantes da história e os números comprovam isso. Somos o Estado que mais cresceu no Brasil, com um avanço de 42% no PIB entre 2019 e 2025. Isso não é por acaso. Desde 2019, já ultrapassamos a marca histórica de 2 bilhões de dólares em exportações. Saímos de 157 milhões de dólares para um pico de 425 milhões, e seguimos mantendo esse ritmo de crescimento. Só no início de 2026, já são quase 50 milhões de dólares em vendas para o exterior”, afirmou Damião.

Segundo o coordenador de Negócios Internacionais da pasta, Eduardo Oestreicher, a proposta é construir um planejamento alinhado às potencialidades do Estado. “Cada instituição participa ativamente dos painéis temáticos, contribuindo com propostas para fortalecer as exportações e ampliar a presença de Roraima em novos mercados”, afirmou.

As oficinas utilizam metodologia já aplicada em outros estados, com foco na construção coletiva de soluções e no fortalecimento da competitividade empresarial.

Cerca de 30 técnicos participam das atividades, conduzidas pela facilitadora Karina Canedo, que explicou que as oficinas utilizam metodologia já aplicada em outros Estados, com foco na construção coletiva de soluções e no fortalecimento da competitividade empresarial.

“Estamos aqui para construir um plano de forma colaborativa com foco em pequenas e médias empresas. Neste momento não vamos priorizar um setor produtivo. A ideia é que o plano seja mais transversal”, explicou.

Eixos estratégicos

Durante as oficinas, são trabalhados quatro eixos principais: fortalecimento da governança e articulação institucional; promoção de negócios e aumento da competitividade; melhoria da imagem do estado no cenário nacional e internacional; e ampliação do acesso a crédito e instrumentos de financiamento para exportação.

Para a diretora de Promoção das Exportações e Facilitação do Comércio da Secex, Janaína Silva, o momento é estratégico para Roraima. A proximidade com a Guiana, impulsionada pela expansão da indústria de petróleo abre novas oportunidades.

O Estado exportou cerca de US$ 240,6 milhões em 2025, com destaque para produtos como soja, óleos vegetais e alimentos processados, tendo como principais destinos Venezuela, Guiana e mercados asiáticos.

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