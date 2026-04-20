Políticas do Governo de MS para o agro alcançam êxito com avanços da cadeia do leite sul-mato-grossense

A programação do gabinete itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul na Expogrande segue com extensa agenda de compromissos nesta quinta-feira (16), em Campo Grande. No período da manhã o governador Eduardo Riedel participou de um ato simbólico de remoção de murtas e também se reuniu com representantes do agronegócio, em encontro marcado pela apresentação de dados da safra e discussões sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor, considerado central para a economia sul-mato-grossense.

No fim do período, Riedel participou da apresentação dos avanços do Proleite MS (Plano Estadual de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite), consolidando uma estratégia que combina incentivos financeiros, melhoramento genético, assistência técnica e fortalecimento institucional da cadeia produtiva. Além disso, o Proleite também contempla medidas de apoio à indústria láctea, com redução da carga tributária e estímulos à competitividade frente a produtos de outros estados e países.

Eixo estratégico, o melhoramento genético do rebanho leiteiro foi um dos destaques, com investimento superior a R$ 9,2 milhões. A ação inclui a entrega de bezerras, novilhas prenhas e touros a produtores selecionados, além da execução de técnicas como inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e implantação de embriões.

Ao todo, já foram entregues 168 bezerras, 34 novilhas prenhes e 22 touros a 112 produtores selecionados. O programa ainda prevê a entrega de outras 108 bezerras, 72 novilhas prenhas e 23 touros a outros 100 produtores selecionados. As entregas são feitas em parceria com a Associação do Girolando.

“Atuamos para fortalecer a cadeia produtiva do leite, que passa pela tecnologia, com genética, sanidade e nutrição, sendo importante para o resultado de produtividade e assim valorizar o produto final. São conjuntos de medidas para esta cadeia ficar cada vez mais forte”, frisou Riedel

Mais de 200 produtores serão beneficiados diretamente, com a inserção de centenas de animais geneticamente superiores no rebanho estadual ao seu plantel. O investimento direto do Governo garantirá 427 animais selecionados. Já na segunda parte do programa, a ser executado pelo Senar-MS, 2 mil serviços de IATF com fornecimento de sêmen sexado de fêmea e 1,2 mil implantes de embriões (fêmea) com garantia de prenhez vão beneficiar diretamente mais 500 produtores.

Incentivos, assistência e associativismo

Na área de incentivos, o programa Extra Leite desponta como uma das principais ferramentas de estímulo à produção. A política prevê pagamento de até 14% sobre o valor do litro de leite entregue à indústria, condicionado ao cumprimento de critérios como regularidade ambiental, qualidade do produto, adoção de boas práticas e manutenção da produção durante o período de seca.

A medida visa elevar a qualidade do leite e aumentar a rentabilidade dos produtores, com pagamentos previstos para iniciar ainda em maio de 2026. Até o momento, foram cadastradas quatro indústrias lácteas e 42 produtores de leite no sistema.

Outra importante área compreendida é a de assistência técnica, onde programa mobiliza instituições como Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e Senar-MS na orientação direta aos produtores. Atualmente, milhares de propriedades recebem suporte técnico e gerencial, com foco na melhoria da produtividade, qualidade e sustentabilidade da produção.

Apenas no último ano, a Agraer atendeu cerca de 2,6 mil produtores, enquanto o Senar mantém equipes que acompanham mais de mil propriedades em dezenas de municípios.

Por fim, mas não menos importante, está o desenvolvimento de ações de associativismos, que se materializam por exemplo com a criação da Assuleite (Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Leite), fundada em junho de 2025 e que já conta com mais de 4 mil associados de 53 municípios, organizados em 57 associações regionais e cooperativas. A iniciativa busca suprir uma lacuna histórica de representação e articulação do setor leiteiro no Estado.

Nyelder Rodrigues e Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS