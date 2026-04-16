Prefeitura de Bonito terá ponto facultativo nesta segunda-feira – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito informa que o expediente nas repartições públicas municipais será alterado nos dias 20 e 21 de abril.

Na segunda-feira, 20 de abril, será ponto facultativo, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 95, de 24 de março de 2026. Já na terça-feira, 21 de abril, será feriado nacional, em razão do feriado de Tiradentes.

Com isso, os atendimentos administrativos estarão suspensos nesses dois dias, retornando normalmente na quarta-feira, 22 de abril.

Os serviços considerados essenciais, como saúde de urgência e emergência, coleta de resíduos e outros atendimentos indispensáveis, seguem funcionando normalmente, conforme escalas de plantão.

A Prefeitura orienta a população a se programar quanto à utilização dos serviços públicos durante o período.

Confira o Decreto na íntegra.