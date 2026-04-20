Secretaria de Cultura e Turismo apoia Festival de Cinema Negro de Roraima

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima), em parceria com a DPE-RR (Defensoria Pública do Estado de Roraima), é uma das principais fomentadoras da I Mostra do Cinema Negro Roraima 2026. O evento marca a estreia oficial do cinema negro no calendário cultural do estado e serve como prévia do FestCine Saberes Amazônicos, que será realizado em junho.

A mostra será realizada no próximo sábado, 18, a partir das 17h, na “Rua do Cinema Negro” (antiga rua Sócrates Peixoto), em Boa Vista, transformando o espaço do Instituto Biriba – Capoeira e Arte em um grande centro de celebração, reflexão e valorização da negritude.

O evento reunirá exibição de curtas-metragens que reforçam a imagem positiva da pessoa negra e a luta antirracista, além de performances de capoeira, danças tradicionais como Parixara e Afoxé, shows musicais e homenagem a personalidades locais.

“O cinema negro é a celebração da cultura que, juntamente com a dimensão indígena, constitui a nossa fraterna, diversa e calorosa brasilidade. A comissão organizadora celebra o apoio da Secult-RR que abraçou a I Mostra, fato que demonstra o compromisso com a pauta da diversidade e a luta pela afirmação positiva da cultura afro-indígena no estado”, destacou Éder Santos, da comissão organizadora do evento.

Reforçando protagonismo

O objetivo com a Mostra do Cinema Negro Roraima é valorizar os artistas locais e fomentar a economia criativa, com contratação de técnicos, músicos, produtores e serviços, bem como promover o diálogo qualificado sobre justiça social, equidade racial e políticas afirmativas.

O ativista cultural Jefferson Dias, conhecido como Mestre Biriba, destacou que o evento fortalece a autoestima da juventude negra ao apresentar representatividade positiva nas telas e criar intercâmbio cultural ao trazer convidados de outros estados da região Norte e Centro-Oeste.

“É um evento que celebra a cultura afro-brasileira por meio do cinema, da música, da capoeira e de diversas expressões artísticas. É uma celebração que traz documentários, apresentações culturais, homenagens e feira cultural, reunindo memória, identidade e resistência em um só lugar”, informou.

Apoio do Estado

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Cássio Gomes, o evento transformará o Instituto Biriba num espaço de celebração e valorização da negritude.

“Através de curtas-metragens que reforçam a imagem positiva da pessoa negra, performances de capoeira, danças tradicionais e música, estamos promovendo a diversidade, a luta antirracista e o diálogo sobre justiça social”, disse.

Gomes adiantou ainda que o apoio da Secult garante estrutura, cachês e passagens, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a democratização da cultura, o fomento à economia criativa e o fortalecimento da autoestima da juventude negra.

A Secult tem papel fundamental na viabilização da I Mostra. Por meio do apoio de fomento, garantiu a estrutura completa de palco, sonorização e exibição, os cachês das atrações culturais e parte das passagens dos convidados.

Esse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado com a diversidade cultural e com a democratização do acesso à arte e ao cinema.

A I Mostra do Cinema Negro Roraima 2026 é realizada pelo Instituto Biriba – Capoeira e Arte, Rede Amazônia Negra – Roraima e WR Comunicação e Marketing, com apoio da Ancine (Associação Roraimense de Cinema e Produção Audiovisual Independente), UFRR (Universidade Federal de Roraima), Grupo Senzala, Micine (Mostra Internacional do Cinema Negro de São Paulo), entre outras instituições.

PROGRAMAÇÃO

I Mostra do Cinema Negro Roraima 2026

Data: 18/04 (Sábado)

Horário: Às 18h

Local: No Instituto Biriba – Capoeira e Arte

Endereço: Rua Sócrates Peixoto, 138 – bairro Jardim Floresta

Entrada: Gratuita

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