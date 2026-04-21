Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga lista de agraciados na Medalha da Inconfidência 2026, em Ouro Preto

Foi publicada neste sábado (18/4), no Diário Oficial de Minas Gerais, a lista de agraciados com a Medalha da Inconfidência 2026. A solenidade, realizada pelo Governo do Estado, ocorre na próxima terça-feira (21/4) na histórica Ouro Preto, na região Central. A cerimônia ocorre tradicionalmente no feriado nacional de Tiradentes, nome pelo qual ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira, cuja morte completa 234 anos em 2026.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é concedida pelo Estado como forma de reconhecimento a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

A honraria é dividida em quatro graus: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência. Como parte da tradição, a capital do Estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto durante a celebração.

A solenidade será conduzida pelo governador Mateus Simões e contará com a presença dos agraciados, além de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de universidades e de outras instituições.

Em 2026, serão 171 agraciados divididos em quatro categorias: Grande Medalha, Medalha de Honra, a Medalha da Inconfidência e um com o Grande Colar.

Ao longo da história, a Medalha da Inconfidência reúne uma lista diversa de agraciados, que inclui autoridades dos três poderes, militares e gestores públicos, além de profissionais como professores, pesquisadores, artistas, empresários, lideranças sociais e representantes de instituições públicas e privadas.

A honraria contempla desde chefes de Estado até pessoas com atuação direta na sociedade, refletindo a valorização de diferentes áreas e trajetórias que contribuem para o desenvolvimento econômico, social, cultural e institucional de Minas Gerais e do Brasil.

Grande Colar

O Grande Colar é a mais alta honraria concedida pelo Governo de Minas, destinada exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.

Em 2026, o agraciado é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eleito em 2023 para o primeiro mandato à frente do Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aos 50 anos, acumula experiência em cargos estratégicos da administração pública.

Foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022 e atuou como secretário da Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com atuação nas áreas de concessões e desestatizações.

Engenheiro civil, também construiu carreira no Exército Brasileiro, onde serviu por 17 anos. Ao longo da trajetória, ocupou ainda funções como diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), coordenador-geral de auditoria na Controladoria-Geral da União e consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Rito tradicional

A solenidade da Medalha da Inconfidência é marcada por dois momentos distintos em Ouro Preto. O primeiro é a cerimônia militar, realizada na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira, colocação de flores no monumento ao mártir e salva de 21 tiros.

Em seguida, ocorre a entrega das medalhas no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

A data reforça valores históricos de Minas Gerais, como a defesa da liberdade e da construção democrática. Também rememora o papel de Ouro Preto como antiga capital do estado, função exercida entre 1823 e 1897, reforçada simbolicamente com a transferência da capital durante a celebração.

Medalha da Inconfidência – Homenageados de 2026



(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)

Grande Colar

Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo



Grande Medalha

Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil

André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal

Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro

Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte

​Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais

Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar

General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro

Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ

Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil

Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto

Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Ex-Offício

Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais – Ex-Offício

Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais

General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro

General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro

Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR – Ex-Offício

Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 – Promoção

Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes

​Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Promoção

Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais

Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG

Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais – Ex-Offício

Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD

Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg

Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG

Fabrício Carpinejar, Escritor

Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor

Débora Lima Falabella, Atriz – Promoção

Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico – Promoção

Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora – Promoção

Nivaldo Batista Lima – Gusttavo Lima, Cantor e Compositor

César Menotti da Silva, Cantor – Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor

Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior – Fadenor

Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM – In-memoriam

Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam

Henrique Costa Ferreira – Henrique Maderite, Influencer Digital – In-memoriam

Medalha de Honra

Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal.

Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais.

Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026

Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar

Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar

Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica

Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica

Ricardo Mari de Novais, Coronel PM

Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais

Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia

Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção

Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual – Promoção

Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior, Deputado Estadual – Promoção

Rubens Rollo D’Oliveira, Desembargador Federal do TRF6

Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG

Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG

Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG

Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG

Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça

Marolinta Dutra, Defensoria Pública

Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público

Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público

Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público

Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública

Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6

Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa

Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador

Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva

Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas

Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios – AMM, Prefeito de Iguatama

Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS

Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG

José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop

Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – Promoção.

Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE

Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes

Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador

Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg

Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP

Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos

Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó

Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre

Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção

Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios

Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas – Afiliada Globo

Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo

Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes

Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas

Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo

Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG

João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Promoção

Grace Anne Paes de Souza – Grace Passô. Atriz e Dramaturga – Promoção

Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras

José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde



Medalha da Inconfidência