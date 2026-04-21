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Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga lista de agraciados na Medalha da Inconfidência 2026, em Ouro Preto

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Foi publicada neste sábado (18/4), no Diário Oficial de Minas Gerais, a lista de agraciados com a Medalha da Inconfidência 2026. A solenidade, realizada pelo Governo do Estado, ocorre na próxima terça-feira (21/4) na histórica Ouro Preto, na região Central. A cerimônia ocorre tradicionalmente no feriado nacional de Tiradentes, nome pelo qual ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira, cuja morte completa 234 anos em 2026.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é concedida pelo Estado como forma de reconhecimento a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

A honraria é dividida em quatro graus: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência. Como parte da tradição, a capital do Estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto durante a celebração.

A solenidade será conduzida pelo governador Mateus Simões e contará com a presença dos agraciados, além de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de universidades e de outras instituições.

Em 2026, serão 171 agraciados divididos em quatro categorias: Grande Medalha, Medalha de Honra, a Medalha da Inconfidência e um com o Grande Colar.

Ao longo da história, a Medalha da Inconfidência reúne uma lista diversa de agraciados, que inclui autoridades dos três poderes, militares e gestores públicos, além de profissionais como professores, pesquisadores, artistas, empresários, lideranças sociais e representantes de instituições públicas e privadas.

A honraria contempla desde chefes de Estado até pessoas com atuação direta na sociedade, refletindo a valorização de diferentes áreas e trajetórias que contribuem para o desenvolvimento econômico, social, cultural e institucional de Minas Gerais e do Brasil.

Grande Colar

O Grande Colar é a mais alta honraria concedida pelo Governo de Minas, destinada exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.

Em 2026, o agraciado é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eleito em 2023 para o primeiro mandato à frente do Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aos 50 anos, acumula experiência em cargos estratégicos da administração pública.

Foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022 e atuou como secretário da Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com atuação nas áreas de concessões e desestatizações.

Engenheiro civil, também construiu carreira no Exército Brasileiro, onde serviu por 17 anos. Ao longo da trajetória, ocupou ainda funções como diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), coordenador-geral de auditoria na Controladoria-Geral da União e consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Rito tradicional

A solenidade da Medalha da Inconfidência é marcada por dois momentos distintos em Ouro Preto. O primeiro é a cerimônia militar, realizada na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira, colocação de flores no monumento ao mártir e salva de 21 tiros.

Em seguida, ocorre a entrega das medalhas no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

A data reforça valores históricos de Minas Gerais, como a defesa da liberdade e da construção democrática. Também rememora o papel de Ouro Preto como antiga capital do estado, função exercida entre 1823 e 1897, reforçada simbolicamente com a transferência da capital durante a celebração.

Medalha da Inconfidência – Homenageados de 2026

(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)

Grande Colar

  • Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo


Grande Medalha

  • Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil

  • André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal

  • Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro

  • Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte

  • ​Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais

  • Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar

  • General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro

  • Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ

  • Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil

  • Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto

  • Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Ex-Offício

  • Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

  • Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais – Ex-Offício

  • Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais

  • General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro

  • General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro

  • Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR – Ex-Offício

  • Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 – Promoção

  • Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes

  • ​Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região

  • Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Promoção

  • Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais

  • Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG

  • Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais – Ex-Offício

  • Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD

  • Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg

  • Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG

  • Fabrício Carpinejar, Escritor

  • Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor

  • Débora Lima Falabella, Atriz – Promoção

  • Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico – Promoção

  • Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora – Promoção

  • Nivaldo Batista Lima – Gusttavo Lima, Cantor e Compositor

  • César Menotti da Silva, Cantor – Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor

  • Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional

  • Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior – Fadenor

  • Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM – In-memoriam

  • Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam

  • Henrique Costa Ferreira – Henrique Maderite, Influencer Digital – In-memoriam

Medalha de Honra

  • Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal.

  • Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais.

  • Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026

  • Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar

  • Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar

  • Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica

  • Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

  • Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica

  • Ricardo Mari de Novais, Coronel PM

  • Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais

  • Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

  • Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia

  • Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção

  • Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual – Promoção

  • Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior,  Deputado Estadual – Promoção

  • Rubens Rollo D’Oliveira, Desembargador Federal do TRF6

  • Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG

  • Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG

  • Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG

  • Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG

  • Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça

  • Marolinta Dutra, Defensoria Pública

  • Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público

  • Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público

  • Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público

  • Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública

  • Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6

  • Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais

  • Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa

  • Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador

  • Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva

  • Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas

  • Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios – AMM, Prefeito de Iguatama

  • Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS

  • Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG

  • José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop

  • Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – Promoção.

  • Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE

  • Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes

  • Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador

  • Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg

  • Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP

  • Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos

  • Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó

  • Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre

  • Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção

  • Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios

  • Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas – Afiliada Globo

  • Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo

  • Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes

  • Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas

  • Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo

  • Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG

  • João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Promoção

  • Grace Anne Paes de Souza – Grace Passô. Atriz e Dramaturga – Promoção

  • Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras

  • José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde


Medalha da Inconfidência

  • Promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

  • Walter Zwicker Esbaille Júnior, Juiz de direito da 12a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte

  • Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotor de Justiça Vanessa do Carmo Diniz, Promotora de Justiça

  • José Antônio Freitas Dias Leite, Promotor de Justiça Lenira de Castro Luiz, Promotora de Justiça

  • Henrique Lima Quites, Controlador Interno do TCE-MG

  • Marcelo Oliva Galizzi, Delegado de Polícia Civil

  • Capitão de Corveta Addison Tavares Couto, Delegado Fluvial de Pirapora Marinha do Brasil

  • Capitão de Corveta Larrubia da Silva Freitas, Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Marinha do Brasil

  • Capitão da Aeronáutica Harlen Perdigão Faleiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa

  • Capitão BM Andréa Coutinho Martins, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do CBMMG

  • Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento do Conselho da Justiça Federal

  • Raimundo do Nascimento Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais – TRF6

  • Alex Lopes de Freitas, Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-MG

  • Alexandre Sousa da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MG

  • Heliane da Costa Ravaiani Brum, Diretora de Análise de Contas e Auditoria Financeira do TCE-MG

  • Tébar Sá Pereira Contente, Diretor Institucional e Assessor Especial da Presidência da OAB/MG

  • Aline Brandão Silva, Chefe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais

  • Leonardo Amaral Castro, Secretário Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte

  • Alexander Nicolas Dannias, Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de Poços de Caldas

  • Raimundo Célio de Paiva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Abre Campo

  • Fernanda Elisa Pereira Altoé, Vereadora em Belo Horizonte

  • Marcela de Lacerda Trópia, Vereadora Belo Horizonte

  • Wili dos Santos – Vile Santos, Vereador de Belo Horizonte

  • Braulio Alves Silva Lara, Vereador em Belo Horizonte

  • Nicolle Ferreira Bleme, Controladora-Geral da Prefeitura de Contagem

  • Feliciana Juliana Rosa da Cunha, Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete

  • ​1º Tenente BM Henrique César Barcellos de Souza, Porta Voz do CBMMG

  • 1° Tenente BM Thiago Augusto da Silva, Chefe do Transporte do 4º Batalhão do CBMMG

  • ​Anderson Luiz de Oliveira Rezende, Subtenente EB

  • Francisnei José Taveira, Suboficial da Marinha

  • Adelino Bento Júnior, 1º Sargento da PM

  • Rafael Alves de Oliveira, 2º Sargento PM

  • Maria Angélica Esteves de Oliveira, 2º Sargento PM

  • Jean William Bernardes, Cabo BM

  • Dieny Helem da Silva Valério, Soldado PM

  • Camila Lopes Malveira Catão, Sub-chefe do Gabinete do Reitor da UFMG

  • Bárbara Malveira Orfanò, Diretora Adjunta de Relações Internacionais da UFMG

  • Márcio Luís de Oliveira, Professor do Ensino Superior da UFMG

  • Rui Rothe-Neves, Professor de Ensino Superior da UFMG

  • Rafahel Carvalho de Souza, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas

  • Max do Val Machado, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas

  • Lauro Soares de Freitas, Diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas

  • Anselmo Sebastião Botelho, Professor de Educação Superior da Uemg

  • Tiago de Morais Faria Novais, Professor de Educação Superior da Uemg

  • Claudiana Donato Bauman, Professora Ensino Superior da Unimontes

  • Kathleen Garcia Nascimento, Gestora de Empreendimentos da Copasa

  • Americo Manoel da Silva Junior, Chefe do Escritório de Processo e Indicadores – Cohab Minas

  • André Azevedo Gonçalves, Presidente do Instituto Plenum Brasil

  • Asafe de Alcântara Martins, Apresentador na Record Minas

  • Bruno Araújo Oliveira, Secretário Executivo da SEDE 2024 a 2026

  • Caio César Coimbra, Diretor de Promoção e Articulação Institucional da Emater de 2025 a 2026

  • Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Advogada

  • Celso Silveira Faria, Músico

  • Daniel Saffran Barbosa, Engenheiro de Materiais

  • Délio Vieira de Aquino, Empresário

  • Eduardo Xavier Alvernaz, Escrivão de Polícia da PCMG

  • Eunice Ferreira da Silva Brandão, Vigia Patrimonial do Museu Casa Guinard

  • Fernanda de Paula Rocha, Assessora de Comunicação Social da Uemg

  • Frederico Silva Miana, Sócio Fundador da Vortex Holding

  • Guilherme Bernardes Filho, Empresário da Vinícola Bárbara Eliodora

  • Ivacy Simões, Professor

  • Lucas Bessoni Coutinho de Magalhães, Presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais de 2020 a 2022

  • Luciano Mendes Nogueira, CEO – Diretor Presidente da Ferro + Mineração S/A

  • Mario Pereira Teles, Artesão

  • Samira Alfenas Antunes, Vice-Provedora da Santa Casa de Ouro Preto

  • Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Advogado

  • Soraia de Andrade Lara Carvalho, Coordenadora do Acervo da Academia Mineira de Letras

  • Suely Santos Machado, Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato

  • Walter Rodrigues Filho, Empresário da Mina da Passagem

  • Wesley Aparecido Ferreira Soares, Médico do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes

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