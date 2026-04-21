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Confira as interdições programadas para domingo (19) na cidade – CGNotícias

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Por MRNews

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições em diferentes pontos de Campo Grande neste domingo (19), em razão da realização de eventos religioso e esportivo. As alterações no tráfego exigem atenção redobrada dos motoristas que circularem pelas regiões afetadas, especialmente nos horários programados para as atividades.

No período das 6h às 12h, a interdição ocorre na Avenida Antônio Tarraf, devido à realização de um evento esportivo. Já entre 11h30 e 14h, o bloqueio será na Rua Lagoa Rica, no trecho entre as ruas Mercedes P. Mayer e Pirinópolis, para a realização de um evento religioso.

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições, além de orientar que os motoristas busquem rotas alternativas para evitar transtornos e contribuir com a segurança viária.

Vista Alegre vive marco histórico com nova praça, reforma de escola infantil e avanço no saneamento

AVISO DE DISPENSA Nº. 12/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

#ParaTodosVerem: A imagem em destaque mosta a rua com cones indicando a interdição

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