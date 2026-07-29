NOTÍCIAS

Parque Zoobotânico Arruda Câmara estará aberto para visitação no feriado de Tiradentes

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Parque Zoobotânico Arruda Câmara estará aberto para visitação no feriado de Tiradentes

Para os moradores e visitantes de João Pessoa que curtem natureza, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, é uma excelente opção de lazer para aproveitar o feriadão com tranquilidade. Durante o período, o espaço funcionará normalmente, com exceção da segunda-feira (20), quando estará fechado para manutenção interna. Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o Parque estará aberto, garantindo mais uma oportunidade para visitação.

O horário de funcionamento permanece das 9h às 16h, com a bilheteria aberta até as 15h. Após a entrada, os visitantes podem permanecer no local até o horário de fechamento, aproveitando com calma todos os atrativos disponíveis. Entre os principais destaques da Bica está o zoológico, que abriga diversas espécies de animais silvestres, muitos deles resgatados de situações de risco e atualmente recebem cuidados especializados.

O espaço também conta com uma ampla área verde, ideal para quem busca contato com a natureza, além de trilhas que proporcionam momentos de contemplação e bem-estar. Para as famílias, a Bica oferece ainda parquinho infantil, quiosques para lanches e áreas de convivência. Outro atrativo bastante procurado é o lago com pedalinhos, que garante diversão para todas as idades, além do tradicional trenzinho, que percorre parte do parque e encanta especialmente as crianças.

Além de possuir uma estrutura diversificada e ambiente acolhedor, a Bica é uma alternativa acessível pelo preço e pela localização, que fica na área central da cidade.

Serviço – O Parque fica situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. A taxa de entrada é de R$ 3, mas estão isentos do pagamento do valor idosos acima de 65 anos, crianças com até 7 anos e pessoas com deficiência.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeitura de Cuiab | Semob refora que, alm de ser obrigatrio, o uso do cinto contribui para a diminuio de mortes no trnsito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Há quase sete anos Moacir Alves, de 43 anos, trabalha como motorista de aplicativo em Cuiabá, e uma das maiores dificuldades enfrentadas por ele é a teimosia por parte de alguns passageiros que insistem em tentar burlar as leis de trânsito, especialmente no que diz respeito ao uso do cinto de segurança no banco traseiro. […]
NOTÍCIAS

Blocos de rua dão o “start” para o Carnaval de Boa Vista 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação Semuc Ruas e avenidas de Boa Vista foram invadidas pelas cores e alegria contagiante dos foliões que deram o “pontapé inicial” para o Carnaval neste sábado, 7. Em diversos pontos da cidade, famílias inteiras se divertiram ao som de marchinhas, axé, pagode, eletrônica e rock, promovendo a cultura brasileira e o encontro […]
NOTÍCIAS

Seletivas para Jogos da Melhor Idade começam na segunda

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida A Prefeitura de São José dos Campos realizará seletivas para formação das equipes que representarão o município nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) em 2024. Serão selecionados atletas para as modalidades de atletismo, buraco, dominó, natação, truco, tênis de mesa e xadrez. A programação […]