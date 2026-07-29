Parque Zoobotânico Arruda Câmara estará aberto para visitação no feriado de Tiradentes

Para os moradores e visitantes de João Pessoa que curtem natureza, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, é uma excelente opção de lazer para aproveitar o feriadão com tranquilidade. Durante o período, o espaço funcionará normalmente, com exceção da segunda-feira (20), quando estará fechado para manutenção interna. Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o Parque estará aberto, garantindo mais uma oportunidade para visitação.

O horário de funcionamento permanece das 9h às 16h, com a bilheteria aberta até as 15h. Após a entrada, os visitantes podem permanecer no local até o horário de fechamento, aproveitando com calma todos os atrativos disponíveis. Entre os principais destaques da Bica está o zoológico, que abriga diversas espécies de animais silvestres, muitos deles resgatados de situações de risco e atualmente recebem cuidados especializados.

O espaço também conta com uma ampla área verde, ideal para quem busca contato com a natureza, além de trilhas que proporcionam momentos de contemplação e bem-estar. Para as famílias, a Bica oferece ainda parquinho infantil, quiosques para lanches e áreas de convivência. Outro atrativo bastante procurado é o lago com pedalinhos, que garante diversão para todas as idades, além do tradicional trenzinho, que percorre parte do parque e encanta especialmente as crianças.

Além de possuir uma estrutura diversificada e ambiente acolhedor, a Bica é uma alternativa acessível pelo preço e pela localização, que fica na área central da cidade.

Serviço – O Parque fica situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. A taxa de entrada é de R$ 3, mas estão isentos do pagamento do valor idosos acima de 65 anos, crianças com até 7 anos e pessoas com deficiência.