Após incêndio, estação Magalhães Bastos, na Transolímpica, reabre neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estação Magalhães Bastos voltará a funcionar – Foto: Divulgação / Mobi-Rio
A MOBI-Rio informa que a estação Magalhães Bastos, no corredor Transolímpica, será reaberta neste sábado (25/04), às 4h. A estação havia sido atingida por um incêndio na última segunda-feira (20/04), e os reparos foram iniciados imediatamente.
Com a reabertura da estação, que funciona 24 horas, as linhas 51 (Recreio x Deodoro) e 52 (Alvorada x Deodoro) voltam a fazer os embarques e desembarques normalmente no local. Já a estação Vila Militar, que durante o período operou 24 horas, retorna ao seu funcionamento normal, das 4h à meia-noite.
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