NOTÍCIAS

Após incêndio, estação Magalhães Bastos, na Transolímpica, reabre neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Após incêndio, estação Magalhães Bastos, na Transolímpica, reabre neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estação Magalhães Bastos voltará a funcionar – Foto: Divulgação / Mobi-Rio

A MOBI-Rio informa que a estação Magalhães Bastos, no corredor Transolímpica, será reaberta neste sábado (25/04), às 4h. A estação havia sido atingida por um incêndio na última segunda-feira (20/04), e os reparos foram iniciados imediatamente.

Com a reabertura da estação, que funciona 24 horas, as linhas 51 (Recreio x Deodoro) e 52 (Alvorada x Deodoro) voltam a fazer os embarques e desembarques normalmente no local. Já a estação Vila Militar, que durante o período operou 24 horas, retorna ao seu funcionamento normal, das 4h à meia-noite.

Categoria:

  • 24 de abril de 2026
    • Marcações: BRT BRT Transolímpica Transolímpica

    boavistaagora.com.br
    http://boavistaagora.com.br

    Related Articles
    NOTÍCIAS

    Oficina gratuita de culinária ensina a preparar o tradicional feijão tropeiro na Biblioteca Infantil de Sorocaba – Agência de Notícias

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Como parte da programação especial para celebrar a 59ª Semana do Tropeiro, jovens a partir de 18 anos e adultos terão a oportunidade de participar, na próxima quarta-feira (27), às 14h, de uma oficina gratuita de culinária, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. O prato preparado será o tradicional feijão tropeiro. Realizada […]
    NOTÍCIAS

    Prefeitura abre licitação para direito real de uso de imóvel público no Polo Industrial – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá publicou o edital de concorrência pública nº 144/2024, anunciando a abertura de licitação para a Concessão de Direito Real de Uso de um imóvel público localizado no Polo Industrial da cidade. Realizado na modalidade “Melhor técnica (pontuação plano de negócios), as propostas e declarações complementares podem ser cadastradas até às […]
    NOTÍCIAS

    Santa Catarina firma parceria com o Cazaquistão e reforça presença em mercados da Ásia e Europa

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Fotos: Michele Lekan O Governo do Estado de Santa Catarina deu um passo estratégico para ampliar sua presença econômica internacional. Um Memorando de Entendimento entre o Estado e a região do Cazaquistão Oriental foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm na manhã deste domingo, 6, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da iniciativa é […]