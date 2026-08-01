Com início do tão sonhado Anel Viário, Governo de MS entrega pacote de obras em Bonito – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel entregou e lançou um pacote de obras em Bonito, nesta sexta-feira (24). Entre elas está o tão esperado Anel Viário da cidade, com investimento de R$ 51,2 milhões. O objetivo da obra é impulsionar o desenvolvimento e favorecer o turismo na região. Foi assinado ainda a ordem de serviço para início do projeto, que começa pelo Ramo Sul.

A obra vai melhorar o fluxo de trânsito na cidade turística, facilitando o acesso entre as rodovias MS-382 e MS-178, que ligam Bonito a Bodoquena e ao aeroporto municipal. “Dos mais de R$ 50 milhões de investimento no Anel Viário, quase seis [milhões] foram em mecânismos de proteção a fauna, o que mostra a responsabilidade que temos principalmente em Bonito, com um projeto ambiental sólido. Por isso vamos fazer bem feito, com o que tem de melhor para sociedade”, afirmou o governador.

Riedel lembrou que esta obra tão esperada era um compromisso do Estado. “Um projeto que será feito com todo carinho possível. Ele é transformador para o município, que é cartão postal do Brasil”, completou.

O projeto contempla 7,6 km de pavimentação, garantindo mais segurança para moradores, turistas e transportadores que trafegam pela região. A iniciativa visa desafogar o trânsito urbano, reduzindo o fluxo de veículos pesados dentro da cidade e proporcionando mais agilidade no deslocamento entre os destinos turísticos.

“Sonho que começou em 2016 quando começamos o projeto. Corremos atrás e em 2021 fomos atrás do Estado para viabilizar este sonho, que agora será realizado. Vai desafogar os veículos pesados da nossa cidade. O sentimento é de gratidão”, ponderou o prefeito Josmail Rodrigues.

Estrada Viva

Durante o evento também foi iniciada a construção da sede do projeto Estrada Viva, que visa reduzir e prevenir os acidentes envolvendo animais silvestres nas rodovias estaduais. O prédio será construído na região central da cidade, na esquina das ruas das Flores e Dr. Conrado, em área que pertence à Agraer.

O objetivo é ser um local funcional, com identidade regional. A edificação terá área coberta de 265,58 m² e contará com recepção, dois banheiros, seis escritórios, copa, refeitório, alojamentos masculino e feminino com banheiros, garagem e área externa.

A estrutura funcionará também como base operacional do projeto. Lançado em 2021, o programa realiza monitoramento permanente e desenvolve ações para reduzir o atropelamento de animais silvestres.

Asfalto e recapeamento

Para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, o governador entregou a pavimentação, drenagem e serviços de contenção de assoreamento no bairro Atlântico, no valor de R$ 7,8 milhões. Foram contempladas as ruas Santana do Paraíso, Romário Gonçalves da Cruz, Travessa A, Voluntários da Pátria, Senador Finto Muller e 15 de Novembro.

Também foi assinada a licitação para o recapeamento de diversas ruas da cidade. Entre elas dos bairros BNH e Jardim Andréia. A obra está inserida no programa MS Ativo. Vão receber melhorias a avenida Brasil e a MS-178 (Saída p/ Jardim), além das ruas Cel. Pilad Rebuá, Pérsio Schamman, 29 de Maio, Gal. Osório, Rua das Flores, Nestor Fernandes, Nova Jerusalém, Bongiovani, Nossa Sra. Aparecida, 24 de Fevereiro, Luís da Costa Leite, Monte Castelo, Olívio Flores, Olívio Jacques, Geraldo Leite, Dois de Outubro e Ari da Silva Machado.

“Investimentos importantes que se conectam. Havia necessidade de infraestrutura de qualidade para potencializar o que Bonito tem de melhor. Economia e melhorias que transformam a vida da população. Prosperidade e inclusão. O que faz a diferença na vida das pessoas”, explicou o governador.

Educação e esporte

A educação e esporte de Bonito também fazem parte do pacote. Foi entregue durante a agenda a reforma da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, que ainda contou com a ampliação de um bloco com cinco salas de aula. São investimentos de R$ 3,3 milhões, incluindo a entrega de equipamentos.

São R$ 983,9 mil de investimento. A unidade é responsável pelo atendimento de 836 estudantes do Ensino Fundamental e Médio, com a oferta de turmas parciais e no sistema integral. Para fomentar o esporte e lazer, foi inaugurada a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek, por meio da Fundesporte, no valor de R$ 1,7 milhão. A estrutura foi entregue a população, que esperava por este equipamento.

Saneamento

Uma das prioridades do Governo do Estado, o saneamento também está em ascensão em Bonito. Foi autorizado a obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. Com investimento previsto de R$ 1,7 milhão, via Sanesul, os serviços incluem implantação 4.200 metros de rede coletora, 300 novas ligações domiciliares, assim como a construção de uma estação elevatória de esgoto na Rua Nossa Senhora Aparecida, para atender os moradores do Condomínio Solar dos Lagos.

Também foi aberto a concorrência por meio da Sanesul, para ampliar o sistema de abastecimento de água de Bonito, na região do bairro Rincão Bonito e Loteamento Misae.

Vistorias

O governador aproveitou a agenda para vistoriar várias obras de infraestrutura urbana na região, que estão em andamento. Ele passou nas obras de pavimentação e drenagem dos bairros Jardim América, Vila Jaraguá e bairro Portal do Rio Formoso, e também na obra de pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro Vila América.

Riedel também passou na obra de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Jardim das Flores. “Estamos aqui fiscalizando as obras de infraestrutura e aqui em Bonito sempre com aquele cuidado ambiental. O município segue rumo ao 100% de asfalto”, descreveu Riedel.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom-MS