Cronograma de lavagem dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) inicia o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios e poços da cidade, na próxima segunda-feira, 27. Um serviço essencial que contribui diretamente para a qualidade, segurança e regularidade da água distribuída à população.

As ações são realizadas de forma programada, seguindo critérios técnicos e operacionais, com o objetivo de manter o bom funcionamento do sistema de abastecimento.

Durante a execução dos serviços, podem ocorrer oscilações no abastecimento e baixa pressão em alguns bairros.

Para mais informações, entre em contato pelo 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

SAEG, Presente na sua casa, cuidando do seu bem-estar.