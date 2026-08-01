NOTÍCIAS

Cronograma de lavagem dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Cronograma de lavagem dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) inicia o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios e poços da cidade, na próxima segunda-feira, 27. Um serviço essencial que contribui diretamente para a qualidade, segurança e regularidade da água distribuída à população.

As ações são realizadas de forma programada, seguindo critérios técnicos e operacionais, com o objetivo de manter o bom funcionamento do sistema de abastecimento.

Durante a execução dos serviços, podem ocorrer oscilações no abastecimento e baixa pressão em alguns bairros.

Para mais informações, entre em contato pelo 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

SAEG, Presente na sua casa, cuidando do seu bem-estar. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Inscrições de processo seletivo para médicos reguladores em Minas termina nesta terça-feira (6/1)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Vagas são destinadas a médicos servidores públicos de órgão ou entidade municipal, estadual ou federal; documentação pode ser enviada até 20/1 
NOTÍCIAS

Reunião intersetorial fortalece políticas ambientais e ações preventivas na região da Penha

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), realizou, nesta quinta-feira (19), uma reunião intersetorial com representantes de órgãos públicos e instituições parceiras para discutir ações integradas voltadas à preservação do Rio do Cabelo e da falésia que circunda o Santuário da Penha. O encontro reforçou a necessidade de […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 25 de agosto

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nesta terça-feira (26/8), a massa de ar seco segue em ação em Minas Gerais, mantendo o dia com poucas nuvens, grande amplitude térmica e índices críticos de umidade relativa do ar, abaixo de 30% em quase todo o estado, no período da tarde. Em áreas do Triangulo Mineiro, Norte e Noroeste do estado, a umidade relativa do […]