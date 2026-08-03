Governo de Roraima leva serviços a produtores rurais na Vila Central, no Cantá

O Governo de Roraima realizou nesta sexta-feira, 24, no município do Cantá, o programa Grão Familiar em Campo, iniciativa que leva serviços públicos diretamente aos produtores rurais. Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para reforma da quadra e revitalização da praça da Vila Central.
A ação reuniu órgãos estaduais e parceiros em uma força-tarefa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e do setor produtivo, e nesta edição, levou à Vila Central uma série de serviços que normalmente estão concentrados na capital, facilitando o acesso dos produtores rurais a políticas públicas.
Segundo o governador Edilson Damião, a proposta é inverter a lógica de acesso aos serviços públicos. “Muitas vezes o produtor não tem tempo ou condições de ir até a cidade. Então estamos trazendo a estrutura do Estado até ele, facilitando o acesso e fortalecendo o desenvolvimento rural”, afirmou.
Serviços do Governo direto ao produtor
A iniciativa reuniu o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), oferecendo atendimentos voltados à regularização fundiária e ambiental, assistência técnica, acesso a crédito rural e orientações sobre programas de fomento.
Além dos atendimentos, o programa também apresenta e informa ações estratégicas do Governo voltadas ao agro, como incentivo à produção de grãos, fortalecimento da bacia leiteira, cultivo de cacau e programas de financiamento.
O presidente do Iater, Marcelo Pereira, explicou que o objetivo é aproximar o Estado do produtor. “O projeto reúne todos os serviços que o Governo pode oferecer ao homem do campo, desde a emissão de documentos, como o CAF [Cadastro Nacional da Agricultura Familiar], até orientações sobre crédito e programas de apoio à produção. É uma oportunidade para o produtor resolver suas demandas em um só lugar”, destacou.
O Iteraima iniciou atendimentos voltados à regularização fundiária na Vila Central, com foco no cadastramento dos moradores e no levantamento das áreas para futura titulação. O presidente do órgão, Ionilson Sampaio, destacou que o trabalho marca o início de uma etapa importante para a comunidade.
“Estamos aqui na Vila Central, no município do Cantá, iniciando o cadastramento das famílias e o georreferenciamento das chácaras. Esse é o primeiro passo para que, em breve, o Governo do Estado possa entregar os títulos definitivos aos moradores. É mais uma ação que garante dignidade e segurança jurídica para essas pessoas”, afirmou.
Praça reformada na Vila Central
Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da quadra poliesportiva da Vila Central, administrada pelo município e que se encontra em condições inadequadas para uso da comunidade. A obra será realizada por meio de um convênio entre o Governo de Roraima e a prefeitura municipal de Cantá.
O governador Edilson Damião destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos reforçando a parceria com as prefeituras. Aqui na Vila Central, por meio de emenda da deputada Aurelina, estamos garantindo recursos para revitalizar esse espaço, que é fundamental para o lazer, o esporte e a convivência das famílias”, afirmou.
O prefeito de Cantá, André Castro, ressaltou a importância da obra para a comunidade, considerada uma das principais do município. “Essa é uma vila muito importante, com área urbana e rural. A reforma da praça e da quadra era aguardada há anos. É um espaço de convivência e prática esportiva que agora será revitalizado, trazendo mais qualidade de vida para a população”, disse.
A deputada estadual Aurelina Medeiros, autora da emenda, destacou o impacto social do investimento. “Esses espaços são essenciais para a comunidade. Muitas crianças nunca puderam usufruir plenamente da praça e do ginásio. Com essa reforma, vamos transformar esse ambiente em um local digno e acolhedor para todos”, pontuou.
Agenda do Grão Familiar em Campo:
Interior
24 de abril – Cantá (Vila Central)
30 de abril – Mucajaí (Perilândia)
8 de maio – São João da Baliza (Sabiá)
15 de maio – Bonfim (Vicinal do Mel)
22 de maio – Iracema (Bem-te-Vi)
3 de junho – Caracaraí (Vila Baruana)
12 de junho – Alto Alegre (Recrear)
2 de julho – Cantá (Vila São Raimundo)
Zona rural de Boa Vista
7 de maio – Agrovila Passarão
14 de maio – Baixadão Bem-te-Vi
21 de maio – Distrito Industrial
25 de junho – P.A. Nova Amazônia
1º de julho – P.A. Truaru
O programa reúne diversos órgãos estaduais para oferecer, em um único local, serviços voltados ao produtor rural:
Regularização e documentação
- Emissão do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar)
- Regularização fundiária e titulação
- Cadastro Ambiental Rural (CAR)
- Licenciamento ambiental e outorga de água
- Autorização de queima controlada
Produção e crédito
- Orientação e acesso ao crédito rural
- Programas: Café Roraima, Cacau Roraima, Mais Leite e Grãos
- Apoio à irrigação e transição agroecológica
Assistência técnica
- Agendamento de visitas técnicas
- Orientação sobre cooperativas e associações
- Apoio à organização produtiva
Programas e apoio social
- Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
- Fomento Rural
- Atendimento a mulheres do campo
Outros serviços
- Cadastro de rebanho
- Selo artesanal e inspeção
- Eletrificação rural
- Perfuração de poços
- Capacitações agroambientais
O post Governo de Roraima leva serviços a produtores rurais na Vila Central, no Cantá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.