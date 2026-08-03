Governo de Roraima leva serviços a produtores rurais na Vila Central, no Cantá

O Governo de Roraima realizou nesta sexta-feira, 24, no município do Cantá, o programa Grão Familiar em Campo, iniciativa que leva serviços públicos diretamente aos produtores rurais. Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para reforma da quadra e revitalização da praça da Vila Central.

A ação reuniu órgãos estaduais e parceiros em uma força-tarefa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e do setor produtivo, e nesta edição, levou à Vila Central uma série de serviços que normalmente estão concentrados na capital, facilitando o acesso dos produtores rurais a políticas públicas.

Segundo o governador Edilson Damião, a proposta é inverter a lógica de acesso aos serviços públicos. “Muitas vezes o produtor não tem tempo ou condições de ir até a cidade. Então estamos trazendo a estrutura do Estado até ele, facilitando o acesso e fortalecendo o desenvolvimento rural”, afirmou.

Serviços do Governo direto ao produtor

A iniciativa reuniu o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), oferecendo atendimentos voltados à regularização fundiária e ambiental, assistência técnica, acesso a crédito rural e orientações sobre programas de fomento.

Além dos atendimentos, o programa também apresenta e informa ações estratégicas do Governo voltadas ao agro, como incentivo à produção de grãos, fortalecimento da bacia leiteira, cultivo de cacau e programas de financiamento.

O presidente do Iater, Marcelo Pereira, explicou que o objetivo é aproximar o Estado do produtor. “O projeto reúne todos os serviços que o Governo pode oferecer ao homem do campo, desde a emissão de documentos, como o CAF [Cadastro Nacional da Agricultura Familiar], até orientações sobre crédito e programas de apoio à produção. É uma oportunidade para o produtor resolver suas demandas em um só lugar”, destacou.

O Iteraima iniciou atendimentos voltados à regularização fundiária na Vila Central, com foco no cadastramento dos moradores e no levantamento das áreas para futura titulação. O presidente do órgão, Ionilson Sampaio, destacou que o trabalho marca o início de uma etapa importante para a comunidade.

“Estamos aqui na Vila Central, no município do Cantá, iniciando o cadastramento das famílias e o georreferenciamento das chácaras. Esse é o primeiro passo para que, em breve, o Governo do Estado possa entregar os títulos definitivos aos moradores. É mais uma ação que garante dignidade e segurança jurídica para essas pessoas”, afirmou.

Praça reformada na Vila Central

Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da quadra poliesportiva da Vila Central, administrada pelo município e que se encontra em condições inadequadas para uso da comunidade. A obra será realizada por meio de um convênio entre o Governo de Roraima e a prefeitura municipal de Cantá.

O governador Edilson Damião destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos reforçando a parceria com as prefeituras. Aqui na Vila Central, por meio de emenda da deputada Aurelina, estamos garantindo recursos para revitalizar esse espaço, que é fundamental para o lazer, o esporte e a convivência das famílias”, afirmou.

O prefeito de Cantá, André Castro, ressaltou a importância da obra para a comunidade, considerada uma das principais do município. “Essa é uma vila muito importante, com área urbana e rural. A reforma da praça e da quadra era aguardada há anos. É um espaço de convivência e prática esportiva que agora será revitalizado, trazendo mais qualidade de vida para a população”, disse.

A deputada estadual Aurelina Medeiros, autora da emenda, destacou o impacto social do investimento. “Esses espaços são essenciais para a comunidade. Muitas crianças nunca puderam usufruir plenamente da praça e do ginásio. Com essa reforma, vamos transformar esse ambiente em um local digno e acolhedor para todos”, pontuou.

Agenda do Grão Familiar em Campo:

Interior

24 de abril – Cantá (Vila Central)

30 de abril – Mucajaí (Perilândia)

8 de maio – São João da Baliza (Sabiá)

15 de maio – Bonfim (Vicinal do Mel)

22 de maio – Iracema (Bem-te-Vi)

3 de junho – Caracaraí (Vila Baruana)

12 de junho – Alto Alegre (Recrear)

2 de julho – Cantá (Vila São Raimundo)

Zona rural de Boa Vista

7 de maio – Agrovila Passarão

14 de maio – Baixadão Bem-te-Vi

21 de maio – Distrito Industrial

25 de junho – P.A. Nova Amazônia

1º de julho – P.A. Truaru

O programa reúne diversos órgãos estaduais para oferecer, em um único local, serviços voltados ao produtor rural:

Regularização e documentação

Emissão do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar)

Regularização fundiária e titulação

Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Licenciamento ambiental e outorga de água

Autorização de queima controlada

Produção e crédito

Orientação e acesso ao crédito rural

Programas: Café Roraima, Cacau Roraima, Mais Leite e Grãos

Apoio à irrigação e transição agroecológica

Assistência técnica

Agendamento de visitas técnicas

Orientação sobre cooperativas e associações

Apoio à organização produtiva

Programas e apoio social

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Fomento Rural

Atendimento a mulheres do campo

Outros serviços

Cadastro de rebanho

Selo artesanal e inspeção

Eletrificação rural

Perfuração de poços

Capacitações agroambientais

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