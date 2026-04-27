1ª edição do Autista Run reúne famílias e promove inclusão entre pessoas TEA no Centro Esportivo Vila Gabriel – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), realizou, neste domingo (26), no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli”, na Vila Gabriel, a 1ª edição do Autista Run, corrida que tem como objetivo promover a inclusão entre pessoas do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A incitava cumpre a Lei nº 13.277, de 18 de agosto de 2025, de autoria do vereador Cristiano Passos que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Sorocaba a realização da “Corrida Autista Run”.

O evento reuniu famílias, autoridades municipais, como a secretaria municipal de Esportes e Qualidade de Vida (Sequav), Renata Cristina Oliveira do Nascimento, o vereador Cristiano Passos e representantes da comunidade que fomenta a discussão sobre melhorias para os autistas, além da equipe da Sintea.

A corrida também contou a participação repleta de fofura dos cães terapeutas Buddy e Luke, da Guarda Civil Municipal (GCM de Sorocaba).

“Todo momento que nós temos a participação da comunidade é único. Ações de políticas públicas e eventos de inclusão que contam com a participação das famílias é de suma importância. Portanto, parabéns a todos os participantes e à organização de hoje”, disse Tânia Tonet, coordenadora de Planejamento Estratégico da Sintea.