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Justiça concede medidas protetivas a Natália Guimarães e Leandro, do KLB

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Por MRNews

Justiça concede medidas protetivas a Natália Guimarães e Leandro, do KLB, após denúncias de perseguição

A Justiça de São Paulo determinou medidas protetivas em favor de Natália Guimarães e Leandro Scornavacca após o casal relatar meses de ameaças, perseguições e ofensas praticadas por uma mulher que se apresentava como fã do cantor. A decisão busca garantir a segurança da família diante da gravidade dos relatos apresentados no processo.

Segundo informações divulgadas, a mulher identificada como Davilyn Leite Catello teria perseguido o casal em diferentes ocasiões, inclusive registrando fotos e vídeos em locais públicos frequentados por eles. Um dos ambientes mencionados foi a academia utilizada pela família, onde a investigada teria monitorado a rotina dos dois.

Além da perseguição presencial, também foram relatadas mensagens ameaçadoras enviadas ao casal. Entre os conteúdos citados estariam frases intimidatórias e ameaças diretas, o que aumentou o temor de Natália e Leandro. Em um dos episódios descritos, a mulher teria cercado o carro da família com o próprio veículo, causando pânico no casal e nas filhas menores.

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Ofensas nas redes sociais agravaram situação

As redes sociais também teriam sido usadas para ataques constantes contra Natália Guimarães. De acordo com o processo, a apresentadora foi alvo de xingamentos e acusações ofensivas. O comportamento obsessivo e repetitivo levou o casal a buscar amparo judicial para preservar a integridade física e emocional da família.

Casos como esse têm chamado atenção por envolverem perseguição persistente, situação que pode causar forte desgaste psicológico às vítimas. Especialistas apontam que ameaças contínuas e invasões de privacidade costumam gerar medo constante e alterar a rotina de quem sofre esse tipo de conduta.

Medidas impostas pela Justiça

Na decisão, o juiz determinou que a investigada mantenha distância mínima de 300 metros da família e proibiu qualquer forma de contato, seja presencial, telefônico ou por meios digitais. O descumprimento pode resultar em prisão.

O Ministério Público também teria se manifestado favoravelmente às medidas, reconhecendo indícios de risco à segurança do casal. A expectativa agora é que a decisão traga mais tranquilidade a Natália Guimarães e Leandro, que vinham convivendo com receio de novos episódios.

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Família busca retomar rotina

Com a proteção judicial concedida, o casal tenta retomar a normalidade após meses marcados por tensão e insegurança. Natália e Leandro são pais de duas filhas e sempre compartilharam momentos familiares nas redes sociais, motivo pelo qual o caso gerou grande repercussão entre fãs e seguidores.

Tags: Natália Guimarães, Leandro KLB, medidas protetivas, perseguição, celebridades, Justiça de São Paulo

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