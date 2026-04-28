Ação itinerante soma mais de 900 atendimentos no bairro Tancredo Neves neste fim de semana

Para aproximar a população do bairro Tancredo Neves e localidades próximas de diversos atendimentos e serviços públicos, o Governo de Roraima realizou, neste sábado, 25, a quarta edição do Governo Presente em 2026 no Colégio Estadual Militarizado Presidente Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves.

Ao longo do evento, foram realizados mais de 900 atendimentos nos eixos de saúde, assistência social, educação e desporto, desenvolvimento e cidadania, contando com a participação de instituições parceiras como a DPE-RR (Defensoria Pública do Estado de Roraima), Faculdades Cathedral e Uerr (Universidade Estadual de Roraima).

Moradora do bairro Aracelis, a dona de casa Flávia Adriana, de 35 anos, ficou sabendo dos atendimentos itinerantes pelas redes sociais e aproveitou a oportunidade para realizar uma consulta ao oftalmologista, uma das modalidades ofertadas pela Sesau (Secretaria de Saúde).

“Essa ação é muito necessária, porque às vezes a gente vai atrás de atendimentos nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e não consegue. O que eu vim atrás foi o oftalmologista, pois eu estava com uma certa dificuldade para conseguir e com essa ação, eu consegui a consulta. Espero que façam em outros bairros distantes para a gente que precisa dessa ação, para que se possa encontrar diversos serviços também”, avaliou positivamente.

Uma das novidades trazidas para essa edição é o espaço da Brinquedoteca do projeto “Brincar e Sonhar”, coordenado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social). Quem aproveitou o espaço foi Lua, de 6 anos, filha da autônoma Jamilly Gomes, de 22 anos. Mãe e filha vieram do bairro Caimbé também em busca de consulta com o oftalmologista.

“Eu acho que é um bom espaço para que as crianças fiquem brincando enquanto a gente aguarda e elas não se cansam também só esperando”, ressaltou.

Conforme reiterado pelo governador Edilson Damião, a gestão se faz presente em toda a capital e todo o Estado. Por conta disso, a quarta edição do Governo Presente em 2026 foi realizada em mais um bairro da Zona Oeste de Boa Vista, aproximando ainda mais o Executivo estadual das comunidades.

“Esses serviços são justamente para aquelas pessoas que, durante a semana, por conta do trabalho, por conta do corre-corre do dia a dia, não têm tempo de ir, muitas vezes, até esses serviços que são geralmente oferecidos no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) ou ali na Policlínica Coronel Mota. Então hoje o Governo traz serviço até a população para facilitar mais ainda o dia a dia delas”, destacou

Dados de atendimentos da ação

Responsável pela maior parte dos serviços ofertados pelo Governo Presente, o eixo de Saúde registrou cerca de 568 atendimentos divididos em seis especialidades: cardiologia, clínico/pediatria, cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia e ortopedia.

No local, a CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) também realizou testes rápidos, vacinação e distribuição de materiais educativos e insumos. Em paralelo, alunos da Uerr (Universidade Estadual de Roraima) realizaram aferição de glicose e pressão arterial.

No eixo de assistência social, foram realizados 216 atendimentos referentes a programas sociais, emprego, brinquedoteca e demais ações da Setrabes.

Na ação, foram realizados atendimentos referentes à serviços públicos e cidadania, sendo 19 atendimentos de aposentadoria e averbações do Iper (Instituto de Previdência de Roraima), 10 atendimentos da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), 90 atendimentos feitos pela PCRR (Polícia Civil de Roraima) e mais 36 realizados pelo Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito).

O eixo do Desenvolvimento levou atendimentos referentes a serviços e projetos ofertados pelo Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e Seadi, além de exposição e comercialização de artesanatos indígenas.

Outros órgãos estaduais e instituições parceiras, como Seed (Secretaria de Educação e Desporto), IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer de Roraima), Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), DPE-RR, OGE-RR (Ouvidoria Geral de Roraima), Faculdades Cathedral e Ierr (Instituto Estadual de Roraima) também ofertaram serviços no evento itinerante.

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