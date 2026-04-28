ENTRETENIMENTO

Comissão Especial da PEC da redução da jornada será instalada amanhã

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Comissão Especial da PEC da redução da jornada será instalada amanhã

Por MRNews

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (28) que a comissão especial que analisará a Proposta de Emenda à Constituição 221/19 (PEC), que trata da redução da jornada de trabalho no país, será instalada nesta quarta-feira (29)

Motta informou ainda que o deputado Alencar Santana (PT-SP) será o presidente do colegiado e que a relatoria caberá ao deputado Leo Prates (Republicanos-BA).

Ao anunciar a instalação do colegiado, Motta revelou que conversou com o presidente e o relator da comissão para conduzir o debate ouvindo os trabalhadores, empresários, Judiciário, governo, pesquisadores e universidades.

PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil

Senado aprova cadastro de condenados por violência contra mulher

Ele entende que ouvir a sociedade é “para que ao final a Câmara tenha a construção do melhor texto possível para podermos conceder à classe trabalhadora do nosso país, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial”.

Motta frisou ainda que um maior período de descanso dará mais qualidade de vida ao trabalhador. Esse tempo poderá ser utilizado para o convívio familiar, cuidar da saúde e momentos de lazer. 

“Nós imaginamos que com essa redução nós vamos aumentar a produtividade, porque o trabalhador estará muito mais disposto quando estiver em ambiente de trabalho para colaborar, para poder servir ao seu trabalho, para poder, de certa forma, desempenhar melhor a sua função”, avalia Motta.

Hugo Motta disse que conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que as duas casas possam afinar a tramitação da proposta. 

Malafaia vira réu no STF por falas contra generais do Exército

Ocorrido no Domingão vai parar na Justiça após fala polêmica envolvendo ex-BBBs?

A expectativa do presidente da Câmara é que o texto seja votado na comissão e no plenário ainda em maio.

“Aqui na Câmara vamos nos dedicar para que, até o final do mês de maio, a matéria possa ser votada na comissão especial quanto no plenário da casa”, disse.

Comissão

A comissão especial será composta de 37 membros titulares e igual número de suplentes. Pelo regimento, a comissão terá o prazo de até 40 sessões para proferir seu parecer. 

O presidente do colegiado, Alencar Santana, também disse que vai haver um debate amplo sobre o tema.

“Vamos trabalhar para que a gente possa entregar um bom relatório, que garanta ali a expectativa dos trabalhadores brasileiros que estão ansiosos pela aprovação dessa PEC, da redução da jornada”, disse.

“Logicamente, ouvindo amplos setores da sociedade brasileira, setores econômicos, setores empresariais, o governo, ministros que estão envolvidos na pauta, os deputados e outros setores sociais que vão participar ativamente dessa comissão”, acrescentou.

Santana disse que o tempo para a análise da proposta é apertado e que o colegiado deverá realizar entre duas a três reuniões por semana para debater a matéria.

“Vamos aprová-la no mês de maio, mês do trabalhador brasileiro, e vamos fazer uma homenagem ao trabalhador aprovando esse texto”, disse Santana.

Comissão

A comissão foi criada  na sexta-feira (24) após a proposta ter a sua admissibilidade aprovada, por unanimidade em votação simbólica, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na quarta-feira (22). 

O colegiado analisará duas propostas de redução na jornada de trabalho. A primeira, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. A transição se daria ao longo de 10 anos.

A outra proposta, apensada, a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período.

Na prática, as PEC acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso (6×1). Se aprovadas na comissão especial, irão depois para votação no plenário.

As duas propostas ganharam força com o movimento Vida Além do Trabalho, que busca o fim da escala 6×1 para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Governo

Como a tramitação de PEC pode se estender, e diante da tentativa da oposição de barrar a emenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso, na semana passada, o projeto de lei (PL) com urgência constitucional para acabar com a escala 6×1 e reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais.

O PL precisa ser votado em até 45 dias ou tranca a pauta do plenário da Câmara.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO DUPLA SENA 2661 DE HOJE SEGUNDA (13/05)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a Dupla Sena proporciona uma dose extra de emoção para os apostadores, com dois sorteios consecutivos em um único concurso. Esse formato único torna o jogo ainda mais intrigante, oferecendo aos participantes duas oportunidades de conquistar prêmios em […]
ENTRETENIMENTO

Rebeca Andrade e o Distanciamento do Pai: Entenda os Motivos

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Rebeca Andrade e o Distanciamento do Pai: Entenda os Motivos   Rebeca Andrade, aos 25 anos, consolidou-se como uma das maiores ginastas da história do esporte olímpico brasileiro. Após conquistar a medalha de ouro na final do solo, superando Simone Biles, Rebeca atraiu não apenas a atenção pelo seu talento, mas também pelo […]
ENTRETENIMENTO

início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A semana entre 21 e 27 tem uma mudança de estação e diversas datas relacionadas à conscientização sobre saúde. Amanhã, dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), ocorre o chamado equinócio (momento em que o dia e a noite têm a mesma duração) de primavera no Hemisfério Sul. O evento marca […]