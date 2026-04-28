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Ginásio recém-reformado é alvo de furto 4 dias após entrega em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito informa que o Ginásio de Esportes Juscelino Kubitschek, recém-reformado e entregue na última sexta-feira (24), foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (28).

Criminosos danificaram tanto o padrão de energia antigo quanto o novo, na área externa do ginásio, e furtaram parte da fiação elétrica, causando prejuízos ao patrimônio público e comprometendo temporariamente o uso do espaço.

O ginásio havia sido reaberto há apenas 4 dias, após passar por melhorias para melhor atender a população.

A Prefeitura de Bonito lamenta profundamente o ocorrido e repudia com veemência qualquer ato de vandalismo e furto contra o patrimônio público, que prejudica diretamente toda a população. A Administração Municipal informa que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que irá acompanhar o caso com rigor, colaborando com as autoridades para a identificação e responsabilização dos envolvidos.

A Prefeitura reforça o pedido de colaboração dos moradores: qualquer informação que possa ajudar na identificação dos responsáveis pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 📞 (67) 99223-8123 ou diretamente à Polícia Militar pelo número 190.

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