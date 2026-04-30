Segunda noite do festival reúne cultura, gastronomia e atividades no Parque Anauá

O Festival Viva Roraima se firma como um novo espaço de valorização cultural, turismo e economia criativa no Estado. Promovido pelo Governo de Roraima, por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), e o Sebrae-RR, o festival reuniu nesta segunda noite do evento neste sábado, 25, várias famílias no Parque Anauá com uma programação diversificada e gratuita.

O público encontrou uma ampla oferta de atrações, incluindo gastronomia regional, feira de artesanato, exposições dos municípios e apresentações culturais que evidenciam as potencialidades de Roraima.

O secretário adjunto da Secretaria de Cultura e Turismo, Bruno Muniz, reafirmou que o Viva Roraima funciona como uma vitrine da identidade cultural do Estado.

“O festival representa um momento de celebração da economia criativa. A gastronomia, a música, o turismo e as manifestações culturais ganham espaço e visibilidade. É uma oportunidade de mostrar Roraima para quem é daqui e também para quem vem de fora”, destacou.

No palco principal, a noite teve como destaque a apresentação da cantora Anne Louise, artista roraimense com projeção nacional, que levou o público ao som do forró.

“É um misto de ansiedade e alegria. Todo artista sente isso antes de subir ao palco. Fico muito feliz pelo convite e por participar desse momento tão importante”, afirmou.

Vitrine para cultura e negócios

Além dos shows, o Viva Roraima reúne estandes com produtos, serviços e experiências dos municípios, promovendo a cultura e a produção local. A iniciativa também fortalece o empreendedorismo, ao conectar produtores e visitantes em um mesmo espaço.

“Os municípios trouxeram suas produções, como doces, queijos e outros alimentos regionais. Isso é riqueza sendo apresentada à população e também uma oportunidade de geração de negócios”, ressaltou Bruno Muniz.

Atividades e parcerias ampliam programação

A programação da segunda noite começou ainda no fim da tarde, com atividades promovidas pelo Sest/Senat, incluindo corridas, ações educativas e recreação para crianças e adultos.

“Temos atividades como corrida mirim, corrida para adultos, além de ações interativas que envolvem toda a família”, explicou a coordenadora de promoção social do Sest/Senat, Jéssica Rossi.

O superintendente do Sebrae-RR, Emerson Baú, destacou o impacto da parceria com o Governo do Estado.

“Quando instituições se unem, os resultados são ampliados. Essa parceria fortalece políticas públicas e gera impacto direto na sociedade, especialmente para pequenos negócios”, afirmou.

Segurança e ambiente familiar

Para garantir a tranquilidade do público, o evento conta com um esquema integrado de segurança, com atuação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) e demais órgãos.

“Estamos com cerca de 60 policiais militares por noite, além do apoio de outros órgãos. O ambiente está seguro para toda a população”, destacou a tenente-coronel Camila Oliveira.

A estrutura e organização também foram elogiadas por quem participou do evento. A visitante Mariana Alcântara destacou o caráter familiar da programação.

“É uma experiência muito positiva. Tem cultura, organização e segurança. É um ambiente ideal para trazer a família”, comentou.

O Festival Viva Roraima segue neste domingo, 26, com mais atrações culturais, musicais e atividades voltadas ao público, encerrando a programação da segunda edição.

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