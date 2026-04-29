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Agência Minas Gerais | Ipsemg disponibiliza vacina contra Vírus Sincicial Respiratório para gestantes 

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As beneficiárias gestantes do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg) podem se vacinar contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador da bronquiolite em bebês menores de 2 anos.

A vacina é aplicada em dose única, a partir da 28ª semana de gestação, e está disponível na Sala de Vacinação do Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Belo Horizonte, sem que seja necessário agendar o serviço. 

O VSR causa infecções respiratórias em pessoas de todas as idades e é altamente contagioso. Mais agressivo em crianças menores de 2 anos, o vírus é a principal causa da Bronquiolite Viral Aguda (inflamação das pequenas vias aéreas dos pulmões) em bebês. 

Imunizante


Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Ipsemg, em Belo Horizonte (Crédito: Karoline Barreto / Imprensa MG)


Após a vacinação, a gestante produz anticorpos que chegam até o bebê por meio da placenta, o que garante a proteção passiva ao recém-nascido. A imunização das gestantes reduz o risco de manifestação grave da doença e de internações hospitalares por VSR nos primeiros seis meses de vida. 

Para garantir a aplicação do imunizante, a gestante deve apresentar o cartão de beneficiária do Ipsemg, documento de identificação, com foto e CPF, e a Carteira Nacional de Vacinação.

O CEM fica na Rua Domingos Vieira, 488 – Santa Efigênia, em Belo Horizonte. A sala de vacinação fica na Ala B, no 2º andar, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12h30 e de 13h às 18h.

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