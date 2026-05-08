Comlurb remove 362 toneladas de resíduos do show em Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Cerca de 2 mil garis participaram da operação especial de limpeza – Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

O show da cantora e compositora colombiana Shakira, que agitou as areias da Praia de Copacabana neste sábado (02/05), contabilizou 362 toneladas de resíduos removidos. O serviço de limpeza contou com cerca de 2 mil garis, desde a pré-limpeza, na sexta-feira (01/05) até a conclusão do trabalho, já na madrugada deste domingo (03/05). As equipes farão o repasse ao longo do dia. O show de Lady Gaga, em 2025, rendeu 392 toneladas de resíduos.

O show gratuito de Shakira, dentro do projeto Todo mundo No Rio, contou com um planejamento operacional diferenciado de limpeza, nos mesmos moldes do realizado no Réveillon de Copacabana Os cerca de 2 mil garis foram distribuídos em turnos e organizados por setores estratégicos, contemplando a faixa de areia, ciclovias, calçadão, Avenida Atlântica e principais vias de acesso, incluindo o entorno das estações de Metrô Cardeal Arcoverde e Cantagalo. Foram empregados mais de 200 veículos e equipamentos entre caminhões de coleta, tratores de praia e pipas d água para limpeza hidráulica com água de reuso e aplicação de 2 mil litros de detergente e 500 litros de essência de eucalipto.

O presidente da Comlurb, Renato Rodrigues, acompanhou o serviço de limpeza na noite deste sábado e madrugada de domingo, e enfatizou a importância do trabalho das equipes:

– A cidade recebeu mais um evento gigante e respondeu à altura. Em poucas horas, Copacabana amanheceu limpa, mostrando a capacidade operacional e o compromisso da Prefeitura e da Comlurb com o Rio. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, principalmente, nossos garis. Esse é o padrão que a gente tem consolidado no Rio – frisou Renato Rodrigues.

Para reforçar o descarte adequado de resíduos, foram instalados 2 mil contêineres de 240 litros e outros 250 de grande capacidade, com 1.200 litros, distribuídos na faixa de areia e no calçadão da Avenida Atlântica. Além disso, cada um dos três postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde — localizados na Avenida Princesa Isabel, na Praça do Lido e na Rua República do Líbano — contou com o apoio de três garis da Companhia.

É importante lembrar aos moradores de Copacabana que a coleta coleta regular de lixo na noite de sábado, dia 2, foi suspensa no bairro, e o serviço será realizado excepcionalmente neste domingo, dia 3, a partir das 19h, atendendo tanto prédios residenciais quanto estabelecimentos comerciais.