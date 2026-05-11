Detran-RR e Polícia Militar prendem foragido da justiça durante fiscalização de trânsito

O foragido estava em um veículo e disse que exercia atividade de transporte por aplicativo

Equipes do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) e da PMRR (Polícia Militar de Roraima) prenderam E.L.A., 29 anos, que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu na madrugada deste sábado, 9, durante uma operação de fiscalização de trânsito, em um trecho da Avenida Ville Roy, no bairro Aparecida. A ação faz parte da programação da campanha Maio Amarelo.

Durante a abordagem, o foragido estava em um veículo e disse que exercia atividade de transporte por aplicativo. Os agentes disseram que solicitaram a documentação e, nesse momento, o homem apresentou resistência e dificultou por diversas vezes sua identificação.

O chefe responsável pela operação Erivelton Costa, agente de fiscalização de trânsito do Detran-RR, informou que, diante da resistência do homem, suspeitou que algo estava errado. “Ele não tinha carteira de habilitação, então solicitamos o apoio da guarnição da Polícia Militar, para realização de uma identificação mais minuciosa”, comentou.

Costa disse que, após a consulta à Dicap (Divisão de Inteligência e Captura) foi constatado que o referido condutor se encontrava em descumprimento de medida cautelar relacionada ao artigo 157 do Código Penal Brasileiro, que define o crime de roubo, caracterizado pela subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima.

Também foi realizada uma consulta ao sistema Getran (Sistema de Gestão de Trânsito) e ficou constatado que o foragido não possuía CNH, sendo lavrado auto de infração de trânsito e remoção do veículo ao pátio credenciado do Detran-RR.

“Após a abordagem e diante dos fatos, o condutor foragido foi encaminhado para o 5º Distrito Policial e depois foi conduzido à Dicap, ficando à disposição da Justiça”, ressaltou o chefe da operação de fiscalização”.

Costa destacou que a ação reforça a importância das operações integradas entre Detran-RR e forças de segurança pública, demonstrando que as fiscalizações de trânsito vão além da prevenção de sinistros e combate à alcoolemia. “Contribuem também para a identificação de indivíduos em situação irregular perante a Justiça e para a promoção da segurança da sociedade”.

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