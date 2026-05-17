Detran-RR promove ação educativa destinada aos motociclistas

Condutores terão acesso à checagem de 21 itens da motocicleta, aferição da pressão arterial e orientações sobre educação para o trânsito

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito) promoverá uma ação educativa que tem como público-alvo os motociclistas, nesta sexta-feira, 15, a partir das 8h, em frente ao prédio do Departamento, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 4214, bairro Aeroporto.

A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, tem o objetivo de sensibilizar os motociclistas sobre a importância da segurança no trânsito, com orientações sobre direção defensiva, uso correto dos equipamentos de proteção e respeito às leis de trânsito.

O evento conta com a parceria da iniciativa privada e do Sest (Serviço Social do Transporte), que irão oferecer diversos serviços gratuitos e orientações voltadas à segurança e bem-estar dos condutores.

A gestora da Escola Pública de Trânsito do Detran-RR, Ruth Prill, disse que os motociclistas terão acesso à checagem de 21 itens da motocicleta, aferição da pressão arterial, orientações sobre capacitação profissional, educação para o trânsito e educação postural.

“Como o tema da campanha Maio Amarelo é ‘No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas’, essa ação para os motociclistas reforça a importância do cuidado, da responsabilidade, da valorização da vida de quem utiliza a motocicleta como meio de transporte de trabalho e sustento”, disse.

Ela disse que, durante o evento, serão entregues chaveiros para todos os motociclistas que participarem da ação, terá um concurso de troca de capacete mais desgastado e sorteio de brindes especiais. “Mais que uma ação educativa, o evento é um convite para que cada motociclista reflita sobre a importância da manutenção preventiva, do uso correto dos equipamentos de segurança e da adoção de comportamentos prudentes no trânsito”, afirmou Ruth Prill.

“Com essa iniciativa, o Detran-RR reafirma seu compromisso de promover ações que salvam vidas e fortalecem a cultura de respeito e responsabilidade no trânsito. Afinal, cada escolha consciente no trânsito pode fazer toda a diferença”, finalizou.

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