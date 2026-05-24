Sest Senat amplia acesso à fisioterapia e realiza mais de 600 atendimentos mensais



Foto: Divulgação/Sest Senat



Entre os serviços da área de saúde oferecidos à comunidade pelo Sest Senat Roraima, o de fisioterapia convencional é o mais procurado com mais de 600 atendimentos mensais. Reforçando, portanto, a importância da assistência fisioterapêutica para a comunidade.

Para a fisioterapeuta do Sest Senat, Carolline Wenne Vieira Rodrigues, a fisioterapia é essencial na recuperação da saúde, na promoção da qualidade de vida, assim como na devolução da autonomia aos pacientes.

No Sest Senat, o principal foco dos atendimentos fisioterapêuticos está nos pacientes ortopédicos e traumatológicos, pois representam a maior demanda da instituição. Para esses casos, são utilizados recursos como cinesioterapia, exercícios passivos e ativos, alongamentos, fortalecimento muscular, técnicas proprioceptivas, terapias manuais, eletroterapia, termoterapia, crioterapia, bandagens funcionais, ventosaterapia e acupuntura.

A fisioterapeuta Carolline informa que a fisioterapia tradicional é baseada em recursos manuais, exercícios terapêuticos e agentes físicos como calor, frio, eletroterapia e cinesioterapia. “Ou seja, atua na prevenção, avaliação e tratamento de distúrbios do movimento, sempre com foco na redução da dor e na recuperação funcional”.

Tratamento e acompanhamento

Segundo ela, os principais objetivos do tratamento fisioterapêutico estão o alívio da dor, a recuperação da mobilidade e a reabilitação de lesões. Também incluem a prevenção de complicações e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o acompanhamento busca orientar e educar o paciente para evitar novas lesões, bem como promover hábitos mais saudáveis no dia a dia.

Carolline explicou que a atuação da fisioterapia convencional é ampla e contempla diversas áreas da saúde. “Na ortopedia e traumatologia, por exemplo, o tratamento é indicado para casos de fraturas, entorses, luxações, tendinites, bursites e lesões ligamentares”, pontuou.

Carolinne disse também que a fisioterapia exerce um importante impacto social e econômico. Do mesmo modo que já contribui para a recuperação mais rápida dos pacientes, reduzindo a dependência de medicamentos e diminuindo o tempo afastado do trabalho. Além disso, segundo ela, ajuda a prevenir novas lesões e complicações, por meio da orientação correta sobre postura, movimentos e fortalecimento muscular.

“Mais do que tratar lesões, a fisioterapia promove independência, autoestima e dignidade. Atividades simples, como voltar a caminhar sem medo de cair, trabalhar, brincar com os filhos ou realizar tarefas do cotidiano sozinho, representam conquistas significativas para os pacientes em reabilitação”, garante Carolinne.

Realizando mais de 600 atendimentos por mês, a equipe de profissionais do Sest Senat conta com três profissionais que acompanham os pacientes desde a fase aguda da lesão, com foco inicial no controle da dor e da inflamação, até a etapa final da recuperação, voltada ao fortalecimento muscular e retorno das funções. O atendimento inclui serviços clínicos e sessões de pilates, oferecendo suporte completo aos pacientes em diferentes fases da reabilitação.

O Sest Senat está localizado na Avenida Princesa Isabel, 1200, bairro Jardim Floresta.

Fonte: Da Redação

