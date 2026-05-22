Castramóvel da Prefeitura de Nova Iguaçu chega a Marapicu a partir de segunda-feira (25)

Marapicu será o próximo bairro a receber o Programa de Castração Gratuita de Cães e Gatos da Prefeitura de Nova Iguaçu. Na próxima segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais (SEMDEPA) fará o agendamento para a castração de mais 260 pets. O atendimento será realizado a partir das 11h, em frente à 4ª Companhia Destacada da Polícia Militar, na Avenida Abílio Augusto Távora. Desde o início do programa, quase 2.600 animais já passaram pelo procedimento.

Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegada. Não há necessidade de levar o animal no dia da inscrição. As castrações serão realizadas no castramóvel da Prefeitura e ocorrerão ao longo do mês de junho, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, exceto em feriados. As datas de atendimento de cada animal serão informadas individualmente aos tutores para melhor organização.

A iniciativa integra a política permanente de controle populacional de animais no município, medida considerada essencial para reduzir o abandono, os maus-tratos e a proliferação de doenças. Desde a inauguração do Castramóvel, em dezembro do ano passado, a unidade já passou pelos bairros da Luz, Vila de Cava, Monte Líbano, Austin e Comendador Soares.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve residir em Nova Iguaçu e ter mais de 18 anos. É necessário apresentar cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Cada tutor poderá agendar a castração de um animal por mês. Protetores cadastrados na SEMDEPA poderão levar até quatro animais, ampliando o alcance da ação.

Os critérios clínicos seguem protocolo veterinário para assegurar a segurança dos procedimentos. O animal deve ter entre seis meses e sete anos. Cães devem pesar entre 3,5 kg e 25 kg; gatos, no mínimo, 2 kg. No caso dos machos, é obrigatório que ambos os testículos estejam na bolsa escrotal. Para a cirurgia, é exigido jejum de água e alimento por oito horas, banho no dia anterior e controle de pulgas e carrapatos, quando necessário. Cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira, quando necessário; já os gatos, em caixas de transporte.