SC entra na última semana de campanha de vacinação contra a gripe com apenas um município acima da meta

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Apenas um município catarinense ultrapassou a meta de vacinação contra a gripe entre os grupos prioritários. São Miguel da Boa Vista, no Extremo Oeste, é a única cidade a superar 93% da população-alvo imunizada. Por outro lado, 137 municípios registraram cobertura inferior a 40%. Os índices preocupam a Secretaria de Estado da Saúde (SES) devido à aproximação do fim da campanha de vacinação, marcada para o próximo domingo, dia 31. Apesar do cenário, Santa Catarina está acima da média nacional de cobertura vacinal, que atualmente é de 35%.

“Reforçamos o pedido para que os municípios façam a busca ativa do público prioritário. Mesmo com o encerramento da campanha, é fundamental que a população continue procurando a vacina. Seguimos mobilizados para que os índices cresçam em todo o estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a SES reforça a importância de que público-alvo procure as salas de vacinação nas unidades de saúde para se imunizar. A vacina contra a influenza é gratuita e está disponível em todo o estado. Nesta semana, uma nova remessa de 328 mil doses será recebida e encaminhada às regiões de saúde. Com a chegada do novo lote, Santa Catarina deve ultrapassar mais de 2 milhões de vacinas contra a influenza recebidas.

“Estamos entrando na fase final da campanha de vacinação contra a influenza e, infelizmente, as coberturas estão muito baixas. É importante reforçar que os grupos prioritários se vacinem o quanto antes. Temos observado um aumento dos casos de influenza no estado, além de hospitalizações e óbitos de crianças e idosos. A vacina é fundamental para reduzir os casos graves. Quanto antes as pessoas se vacinarem, mais cedo estarão protegidas”, destacou João Augusto Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE).

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Até o momento, menos de 40% da população prioritária foi vacinada em Santa Catarina. O público-alvo inclui idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, crianças de 6 meses a menos de 6 anos e outros perfis mais vulneráveis às formas graves da doença.

“É uma proteção que o Estado oferece e que é uma garantia para a nossa saúde. Infelizmente, muitas pessoas ainda não enxergam dessa forma. E não é só a vacina da gripe, tenho mais de 60 anos e sempre tomei as outras também. O Estado faz a parte dele oferecendo, mas nós também precisamos fazer a nossa parte”, comentou o perito criminal Marcelo Martins, que se vacinou na Policlínica da Mulher e da Criança, em Florianópolis.

Entre os idosos, o índice de cobertura já passa de 41%, enquanto as crianças não alcançam 25%. Mesmo durante a reta final da ação voltada especificamente para os grupos, aumentar a adesão antes do encerramento da campanha é necessário com o propósito de garantir proteção antes do pico sazonal das doenças respiratórias. Em 2026, já foram contabilizadas 600 hospitalizações por influenza em SC, sendo 125 casos com necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 50 mortes.

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“Acho que tudo o que contribui para preservar a nossa saúde deve ser feito. Sempre participei das campanhas de vacinação e ainda não tinha tomado a vacina da gripe este ano. Tomo todos os anos e, graças a Deus, nunca mais tive gripe. Isso me deixa ainda mais animada a não deixar de tomar. Acredito que todos deveriam fazer o mesmo. Tudo o que é para a nossa segurança e para proteger a saúde precisa ser valorizado”, salientou Nely Duarte Peres, idosa que também se imunizou na unidade.

A vacinação integra o plano do Governo do Estado de enfrentamento às doenças respiratórias, que tem como meta a redução de casos graves, internações e óbitos durante o inverno, época de alta circulação do vírus influenza. Além da imunização, a SES orienta a população a manter medidas preventivas no cotidiano, como higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e evitar contato próximo em caso de sintomas gripais.

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Victória Lopes

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