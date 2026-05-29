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Semob-JP realiza Curso de Pilotagem Segura e reforça ações de prevenção de sinistros no trânsito

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Os motociclistas estão entre as principais vítimas de sinistros de trânsito em todo o Brasil. Entre os fatores que mais contribuem para esses casos estão o excesso de velocidade e o uso inadequado dos equipamentos de segurança. Diante desse cenário, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, neste sábado (23), mais uma edição do Curso de Pilotagem Segura, voltado para motociclistas.

A capacitação aconteceu na sede da autarquia, no bairro do Cristo, reunindo motociclistas determinados em aprimorar conhecimentos sobre direção defensiva e práticas de condução segura no trânsito.

Durante o treinamento, os alunos receberam de aulas teóricas e práticas, com orientações sobre técnicas de pilotagem, prevenção de sinistros e comportamento responsável no trânsito. A iniciativa integra as ações educativas desenvolvidas pela Semob-JP dentro da campanha ‘Maio Amarelo’, movimento nacional de conscientização para a redução dos sinistros de trânsito. A capacitação foi gratuita e, ao final, os participantes receberam certificados de conclusão.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou a importância do curso para ampliar a qualificação dos motociclistas e contribuir para a redução dos índices de violência no trânsito. “Diante do aumento no número de sinistros envolvendo motociclistas, investir em educação para o trânsito se torna uma medida essencial para salvar vidas”, afirmou.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, Gilmara Branquinho, o curso faz parte das ações de prevenção e conscientização promovidas pela autarquia durante todo o ano. “A pilotagem segura vai além de saber conduzir uma motocicleta. É preciso desenvolver percepção de risco, respeito às normas de trânsito e técnicas corretas de condução defensiva. Capacitações como essa ajudam os motociclistas a agir de forma mais segura e consciente no dia a dia”, enfatizou.

De um total de 20 vagas ofertadas e preenchidas, 16 motociclistas compareceram ao treinamento. Entre os participantes estava Lua Azzevedo, vice presidenta da Associação de Motogirls e Entregadoras da Paraíba (Amen-PB). Entregadora desde 2019, ela ressaltou a relevância da atualização constante para a segurança no trânsito. “Há 17 anos piloto motocicleta e esse treinamento representa uma renovação dos conhecimentos, contribuindo para a nossa segurança e também para a de todos que fazem parte do trânsito. Parabenizo a Semob-JP pela iniciativa e parceria de sempre”, declarou.

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