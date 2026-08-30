Agência Minas Gerais | Governo de Minas participa de premiação em etapa do Jemg no Sul do estado

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesse sábado (23/5), da cerimônia de encerramento e premiação da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Paraguaçu, no Sul do estado. O evento reuniu estudantes-atletas, professores, técnicos, autoridades e comunidade escolar.

“O Jemg é uma oportunidade muito importante para a inclusão no esporte, afinal, daqui já saíram atletas profissionais e olímpicos. E isso me dá a certeza que precisamos continuar investindo para consolidar o Jemg como a maior competição estudantil do estado e mostrar a força e os impactos desta política pública como instrumento de transformação social”, destacou Mateus Simões.

O Jemg é promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Ao longo da semana, cerca de mil estudantes-atletas de 57 escolas participaram das disputas de handebol e vôlei, nas modalidades feminino e masculino, pelos módulos 1 e 2. A competição reuniu representantes de 27 municípios do Sul de Minas e contou com 148 jogos.

“A energia que vemos nas quadras do Jemg confirma como o nosso estado é cheio de talentos. Programas como esse servem para revelar jovens atletas que vão levar o nome de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Isso é possível porque, em Minas, usamos o esporte como ferramenta de transformação social e inclusão”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, em exercício, Ricardo Alves.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez garantiram vaga para a etapa regional do Jemg.

Entre os destaques da competição está o estudante-atleta Andrey Iago de Freitas Pereira, da Escola Estadual Professora Aracy Miranda, de Varginha, integrante da Seleção Brasileira Sub-17 de handebol.

Competição volta a bater recorde

Em 2026, os Jogos Escolares de Minas Gerais voltaram a registrar adesão recorde, com participação dos 853 municípios mineiros, repetindo o marco histórico alcançado em 2025 e garantindo presença de 100% das cidades do estado.

A competição é porta de entrada para torneios nacionais, como os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares. Para 2026, a projeção de investimento é de cerca de R$ 19 milhões para a execução dos jogos em todas as fases da competição.

Esporte e integração no Sul de Minas

Participaram da etapa microrregional os municípios de Alfenas, Boa Esperança, Cambuquira, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Carvalhópolis, Coqueiral, Cordislândia, Elói Mendes, Fama, Guapé, Ilicínea, Luminárias, Machado, Monsenhor Paulo, Nepomuceno, Paraguaçu, Poço Fundo, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia e Varginha.

Governo Presente

A agenda desse sábado (23/5) integra a iniciativa Governo Presente, que transferiu simbolicamente a capital do estado para Varginha.

A ação será realizada em 19 cidades até junho e busca fortalecer o diálogo federativo, ampliar a articulação institucional e valorizar as demandas regionais na construção de políticas públicas alinhadas às necessidades de cada território mineiro.