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Órgãos fiscalizam qualidade e volume de combustíveis de postos em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Órgãos fiscalizam qualidade e volume de combustíveis de postos em Boa Vista


Foto: PCRR

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) realizou uma operação para fiscalizar a qualidade dos combustíveis comercializados e verificar se a quantidade efetivamente entregue aos consumidores corresponde ao volume indica nas bombas de abastecimento. A ação ocorreu em parceria com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira, 29. A fiscalização foi em postos nos bairros Centro, Canarinho e São Vicente, em Boa Vista e contou com apoio do Procon Estadual.

O objetivo da Operação foi verificar o cumprimento das normas que regulamentam a comercialização de combustíveis. Além disso, visou identificar possíveis irregularidades relacionadas à qualidade dos produtos, à medição do volume abastecido e à regularidade da documentação dos estabelecimentos comerciais.

Conforme o delegado, Rodrigo Gomides, a fiscalização integra o trabalho contínuo de proteção aos direitos do consumidor e de combate a práticas que possam causar prejuízos à população. Desse modo, inspecionaram as bombas de abastecimento, bem como fizeram testes de aferição volumétrica, conferência documental e coleta de amostras de combustíveis para análises técnicas.

“Esses procedimentos são fundamentais para assegurar que os produtos comercializados atendam aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores e que os consumidores recebam exatamente a quantidade adquirida”, disse Gomides.

As amostras coletadas passarão por análises técnicas cabíveis para verificar a conformidade dos combustíveis comercializados. Caso constatem infrações administrativas ou indícios de crimes contra as relações de consumo, os responsáveis serão responsabilizados dentro da lei.

De acordo com o Delegado, a PCRR continuará fiscalizando os estabelecimentos comerciais da capital, em parceria com órgãos de controle e fiscalização. Isso, como parte das estratégias de proteção ao consumidor e de combate a práticas irregulares.

Fonte: Da Redação

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