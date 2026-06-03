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Governador participa da 25ª Expofeira Estadual do Leite em Presidente Getúlio

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Evento faz parte das comemorações pelos 122 anos do município. Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello participou das celebrações pelos 122 anos do município de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. Neste sábado, 30, ele prestigiou a 25ª Expofeira Estadual do Leite, acompanhou o tradicional desfile temático e visitou estandes dos produtores locais. Durante quatro dias, a cidade contou com exposições, apresentações culturais, shows e gastronomia típica.

“É uma festa maravilhosa, a população adora esse tipo de festa, porque vem a família, você encontra um amigo que faz horas que você não vê, tem show, tem alegria, tem negócio,tem vendas casadas já para o futuro, aquela coisa toda. Então, eu estou aqui para visitar, prestigiar e valorizar a cultura da população e abraçar nosso prefeito que é um grande parceiro. Quanto mais ajudado pelo governo, melhor ele vai, melhor ele cumpre seu compromisso, melhor ele atende a população. Então, eu sou um governador municipalista por acreditar nisso”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Atualmente, a cidade de Presidente Getúlio conta com investimentos por parte do Governo do Estado que passam dos R$ 6,5 milhões. A maior parte, R$ 4,9 milhões estão sendo usados em desassoreamento do rio dos Índios (2,9km) e rio Kruel (1,7km). O restante foi aplicado em maquinário: uma retroescavadeira, um caminhão basculante bi truck e um rolo compactador.

“Eu ouço o discurso do municipalismo há muito tempo, mas nunca vi ele na prática. Jorginho, o governador do Estado, que nos apresentou o que é realmente ser municipalista. Quando a gente vai lá (no gabinete), mostra a nossa necessidade, a gente sempre sai de lá com uma parceria com o Governo do Estado e é só olhar para Presidente Getúlio. Praticamente tudo de grande que está acontecendo com o município só foi possível graças a essa parceria”, comenta o prefeito de Presidente Getúlio, Jaci Bortolon.

O Governo do Estado contribuiu com a realização do evento com repasse de R$ 200 mil.

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