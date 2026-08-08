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Consultório Veterinário Móvel atenderá no Parque São Bento na próxima semana – Agência de Notícias

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7 de agosto de 2026

13:51

Por: Mariana Campos

O Consultório Veterinário Móvel atenderá, na próxima semana, de 10 a 14 de agosto, das 9h às 14h, cães e gatos de tutores de Sorocaba no Parque São Bento. A unidade móvel estará estacionada em frente ao CEI-28 “Rauldineia Esteves Machado”, localizado na Rua Alcino Oliveira Rosa, 267. As vagas são limitadas e as inscrições on-line devem ser feitas pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/clinica-veterinaria-movel-cei-28-rauldineia-esteves-machado-parque-sao-bento/.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o projeto nasce com foco na descentralização do atendimento público veterinário, aproximando os serviços essenciais da população, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social e com dificuldade de acesso aos atendimentos convencionais.

No consultório móvel, de forma gratuita, são oferecidas consultas veterinárias preventivas, orientações aos tutores, avaliação clínica, acompanhamento básico de saúde animal e encaminhamentos quando necessários.

O público prioritário são as famílias em situação de vulnerabilidade social que possuam o Cadastro Único (CadÚnico) ativo, do Governo Federal, com renda familiar de até dois salários mínimos.

Mais informações podem ser obtidas junto à Sema, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone: (15) 3219-2280.

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