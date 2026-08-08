Funesp fecha parceria com Federação de Futebol de MS – CGNotícias

Por MRNews



A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), firmou, nesta sexta-feira (7), um Termo de Autorização de Uso com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), consolidando uma parceria que fortalece o esporte e promove melhorias na infraestrutura esportiva da Capital, beneficiando atletas, clubes e toda a população.

O acordo autoriza a utilização dos Estádios das Moreninhas e da Vila Nasser para a realização de competições e eventos esportivos. A gestão dos espaços, no entanto, permanece sob responsabilidade da Funesp, que continuará responsável pela fiscalização, supervisão e definição da agenda de utilização dos estádios. O termo também prevê que a Federação poderá realizar obras e intervenções estruturais nos locais, desde que previamente aprovadas pelos órgãos competentes da Prefeitura e acompanhadas pela Fundação.

Como contrapartida, a FFMS assume a responsabilidade pela manutenção e melhorias da infraestrutura dos estádios, contribuindo para a conservação dos equipamentos públicos e para a ampliação das condições de uso dos espaços esportivos.

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“Hoje assinamos um termo de parceria entre a Funesp e a Federação para a melhoria do campo do Centro Olímpico da Vila Nasser. A parceria vem para fortalecer o esporte, tanto amador quanto profissional da cidade, trazendo o poder público municipal, a Federação e os clubes com o mesmo objetivo, que é melhorar os espaços físicos municipais e também fomentar as categorias de base e o esporte profissional”, afirmou o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

Entre as melhorias já realizadas pela Federação no Estádio da Vila Nasser estão a pintura das arquibancadas e de estruturas, instalação das traves oficiais, além de outras intervenções voltadas à revitalização do espaço.

Para o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a iniciativa representa um avanço para o futebol sul-mato-grossense e para a utilização dos equipamentos públicos.

“Essa parceria com a Funesp é muito importante para o futebol de Mato Grosso do Sul. Além de ampliar os espaços disponíveis para a realização das competições da FFMS, o acordo reforça nosso compromisso com a conservação e a valorização dos equipamentos públicos. A revitalização do Vila Nasser e a continuidade do trabalho no Jacques da Luz mostram como a união entre as instituições pode contribuir para oferecer melhores condições aos clubes, atletas e torcedores”, destacou.

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O termo de parceria terá vigência até 31 de dezembro de 2028, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.