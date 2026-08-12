informação e conscientização pelo fim da violência contra a mulher – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promove ações de conscientização e orientação em alusão ao Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher.

Nesta quarta-feira (12), às 8h, a ação será realizada na ESF Jardim do Vale, com uma roda de conversa voltada à informação, orientação e conscientização.

As atividades serão realizadas em diferentes unidades de saúde do município ao longo do mês, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio, ampliar o diálogo e promover a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher.

Acompanhe nossas redes sociais! Semanalmente, serão divulgados os locais, as unidades contempladas e os horários das próximas rodas de conversa.

Informação também é uma forma de proteção. Juntos, podemos fortalecer essa rede e contribuir para uma sociedade livre da violência contra a mulher.