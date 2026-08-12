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UFRJ entrega estudos para revisão do Plano Diretor de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito recebeu, na manhã desta terça-feira (11), professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a entrega dos estudos e diagnósticos elaborados para a revisão do Plano Diretor Municipal.

Participaram os professores da UFRJ Fabio Bittencourt, Isabel Muzy e Marlise de Aguiar, além de Ana Trevellin, secretária executiva de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, representando o Governo do Estado. O prefeito Josmail Rodrigues também participou da reunião, acompanhado de secretários municipais e equipe técnica da Prefeitura.

O trabalho é desenvolvido com apoio técnico da UFRJ, por meio do Convênio nº 1729/2024, e reúne informações sobre território, meio ambiente, infraestrutura, saneamento, mobilidade, ocupação urbana, aspectos sociais e desenvolvimento econômico.

A entrega dos estudos representa uma nova etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Bonito. O material reúne dados e diagnósticos que serão utilizados como base para a construção das novas diretrizes de planejamento territorial do município.

Em uma cidade com características ambientais e turísticas como Bonito, o planejamento do território é fundamental para conciliar o desenvolvimento urbano e econômico com a conservação ambiental, a melhoria da infraestrutura, a qualidade de vida da população e a sustentabilidade das atividades turísticas.

Os estudos também contemplam temas como recursos hídricos, saneamento, expansão urbana, áreas ambientalmente sensíveis e capacidade de suporte do território, aspectos fundamentais para o planejamento de Bonito para os próximos anos.

Após essa etapa, a minuta da proposta de revisão do Plano Diretor será encaminhada à Câmara Municipal, onde será apreciada pelo Poder Legislativo. O processo ainda contará com novas discussões técnicas e institucionais e participação da sociedade.

A revisão do Plano Diretor busca estabelecer diretrizes para o crescimento ordenado de Bonito, considerando as necessidades da população, a preservação ambiental, a infraestrutura e as características econômicas e turísticas do município.

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