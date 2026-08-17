Por MRNews



Romance fora da ficção: protagonistas de “Coração Acelerado” assumem relacionamento após aproximação nos bastidores

O fim de Coração Acelerado não marcou apenas o encerramento da história de Agrado e João Raul na televisão. A novela também deixou um romance que ultrapassou as câmeras e ganhou espaço na vida pessoal de dois integrantes do elenco.

Filipe Bragança, de 25 anos, protagonista da produção, e Ramille, de 28, que interpretou a vilã Cinara, se aproximaram durante as gravações e acabaram transformando a parceria profissional em um relacionamento.

A relação, que inicialmente foi mantida de maneira discreta, passou a chamar atenção conforme os dois começaram a aparecer juntos em momentos fora dos estúdios.

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Aproximação começou durante as gravações

Embora os personagens interpretados por Filipe e Ramille ocupassem posições bastante diferentes dentro da história, a convivência nos bastidores proporcionou uma aproximação entre os atores.

Com o passar do tempo, a sintonia entre os dois começou a ser percebida também fora do ambiente de trabalho. Os atores foram vistos juntos em ocasiões de lazer e chegaram a participar de eventos ao lado de outros colegas da novela.

Um desses momentos aconteceu em uma festa durante o dia, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A presença dos dois juntos ajudou a alimentar os rumores sobre um possível relacionamento.

Apesar da repercussão, Filipe e Ramille preferiram não transformar a vida pessoal em assunto constante nas redes sociais.

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Romance ganhou força longe dos holofotes

A discrição, no entanto, não impediu que alguns momentos do relacionamento fossem compartilhados.

Nos últimos dias de Coração Acelerado, Filipe publicou registros de uma viagem pelos Lençóis Maranhenses. O passeio teve direito a quatro dias de trekking e momentos de contato com as paisagens naturais do destino.

Registros publicados nas redes sociais também mostraram os dois aproveitando a viagem juntos.

A escolha de manter uma exposição mais controlada fez com que o romance fosse sendo revelado aos poucos, sem grandes anúncios ou demonstrações públicas constantes.

Beijo durante festa do elenco chamou atenção

Um dos episódios que mais evidenciaram a proximidade aconteceu em junho, durante uma festa junina organizada para reunir o elenco de Coração Acelerado.

Na ocasião, Filipe e Ramille foram incentivados pelos colegas a se beijarem. Diante da brincadeira, os dois acabaram trocando um beijo, provocando aplausos e comemoração entre os presentes.

O episódio ajudou a confirmar publicamente uma relação que já vinha sendo percebida por quem acompanhava a rotina dos atores.

Relacionamento foi confirmado oficialmente

Apesar de os rumores terem surgido antes, a confirmação oficial do relacionamento aconteceu em abril, quando as assessorias dos artistas reconheceram que os dois estavam juntos.

Antes disso, os sinais já apareciam nas redes sociais.

Filipe e Ramille passaram a trocar comentários carinhosos nas publicações um do outro e também foram vistos juntos em diferentes momentos.

A relação, portanto, foi se tornando pública gradualmente, acompanhando a própria evolução da convivência entre os atores.

Da novela para a vida real

O caso chama atenção justamente porque a aproximação aconteceu durante uma produção em que os dois precisavam passar bastante tempo juntos.

No universo da televisão, atores convivem durante meses, participam de gravações, ensaios, eventos e ações de divulgação. Em algumas situações, essa convivência acaba criando vínculos que permanecem mesmo depois do encerramento das gravações.

Foi o que aconteceu com Filipe Bragança e Ramille.

Enquanto Agrado e João Raul encerraram sua trajetória na ficção, os atores começaram uma nova etapa longe dos personagens.

A diferença é que, nesse caso, não existe roteiro definindo os próximos capítulos.

“Coração Acelerado” termina, mas história continua fora da TV

Com o encerramento da novela, Filipe e Ramille deixam para trás os personagens que fizeram parte de uma importante fase profissional, mas continuam levando para a vida pessoal uma relação que nasceu durante o trabalho.

O romance também mostra como a fronteira entre ficção e realidade pode ficar bastante próxima nos bastidores de uma produção televisiva.

Para o público, Agrado e João Raul chegam ao fim da história na televisão. Para Filipe Bragança e Ramille, entretanto, o encerramento da novela representa apenas o começo de um novo capítulo.

Agora, longe dos estúdios e dos personagens, os dois seguem construindo a relação que começou discretamente durante as gravações e acabou conquistando espaço também fora da ficção.

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