IFSP integra a RedAES e divulga webinário sobre formação pedagógica docente – IFSP

Webinário será realizado em 27 de agosto; inscrições são abertas ao público. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) integra a RedAES – Rede de Apoio ao Ensino Superior, iniciativa que reúne instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo para promover a articulação, a troca de experiências e ações voltadas à formação e ao desenvolvimento profissional no âmbito da Educação Superior.

Como parte das ações da Rede, será realizado, no dia 27 de agosto de 2026, das 14h às 16h, o webinário “A formação pedagógica continuada do docente universitário: contribuições no campo da Pedagogia Universitária”. O evento é aberto ao público, e qualquer pessoa interessada na temática poderá se inscrever.

A atividade contará com a participação da Profª Drª Maria Antonia Ramos de Azevedo, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A convidada abordará contribuições do campo da Pedagogia Universitária para a formação pedagógica continuada de docentes, promovendo reflexões sobre o desenvolvimento profissional e os processos formativos relacionados à atuação no Ensino Superior.

A proposta é criar um espaço de diálogo e compartilhamento de conhecimentos sobre os desafios da docência universitária e sobre a importância de ações institucionais permanentes de formação pedagógica.

RedAES

Além do IFSP, integram a RedAES o Centro Paula Souza (CPS), a Universidade Federal do ABC (UFABC), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e a Universidade de São Paulo (USP).

A participação do IFSP na Rede amplia as possibilidades de interlocução e cooperação com outras instituições públicas, favorecendo a circulação de experiências, conhecimentos e iniciativas relacionadas à formação pedagógica e à qualificação dos processos de ensino e aprendizagem na Educação Superior.

Serviço

Webinário: A formação pedagógica continuada do docente universitário: contribuições no campo da Pedagogia Universitária

Data: 27 de agosto de 2026

Horário: das 14h às 16h

Convidada: Profª Drª Maria Antonia Ramos de Azevedo – Unesp

Transmissão: pelo canal do YouTube da ProGrad Unifesp – Pró-Reitoria de Graduação

Inscrições: https://forms.gle/ZEwwgq6yCEYCATqP7

Página da RedAES: https://redaes.my.canva.site/