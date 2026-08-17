Sedest divulga lista das 70 mulheres aprovadas para o programa ‘Elas Lideram’

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae-PB divulgou, nesta segunda-feira (17), a lista com as 70 mulheres aprovadas para o Programa ‘Elas Lideram’. As selecionadas terão 48 horas para confirmar participação via e-mail ou whatsApp. As aulas serão iniciadas na quarta-feira (19). Confira aqui a lista das aprovadas.

As aulas do programa ‘Elas Lideram’ são presenciais e remotas, das 15h às 17h. As presenciais serão realizadas no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados. De acordo com o edital, a carga horária prevista são quatro aulas presenciais Efeito Furacão (duas horas cada). Mais seis aulas online ao vivo Efeito Furacão (duas horas cada). Além de mais quatro aulas presenciais sobre Formação de Rede com duas horas de duração presencial).

A formação oferece, ainda, apoio à abertura ou regularização de MEI, que pode ser feito com assistência da Sala do Empreendedor de João Pessoa e facilitação de acesso ao microcrédito social ‘Eu Posso’.

O programa ‘Elas Lideram’ é voltado às mulheres (cis ou trans), que possuam um negócio em andamento, formal ou informal ou desejam desenvolver um negócio ou aprimorar seu empreendimento. Entre as exigências, estão: ser maior de 18 anos; residir no município de João Pessoa; ter habilidade mínima no uso de computador para aulas e mentorias online e disponibilidade para aulas presenciais e online.

O programa ‘Elas Lideram’ é voltado para o fortalecimento da liderança feminina, promoção da autonomia econômica, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de negócios liderados por mulheres.