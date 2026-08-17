NOTÍCIAS

Sedest divulga lista das 70 mulheres aprovadas para o programa ‘Elas Lideram’

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Sedest divulga lista das 70 mulheres aprovadas para o programa ‘Elas Lideram’

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae-PB divulgou, nesta segunda-feira (17), a lista com as 70 mulheres aprovadas para o Programa ‘Elas Lideram’. As selecionadas terão 48 horas para confirmar participação via e-mail ou whatsApp. As aulas serão iniciadas na quarta-feira (19). Confira aqui a lista das aprovadas.

As aulas do programa ‘Elas Lideram’ são presenciais e remotas, das 15h às 17h. As presenciais serão realizadas no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados. De acordo com o edital, a carga horária prevista são quatro aulas presenciais Efeito Furacão (duas horas cada). Mais seis aulas online ao vivo Efeito Furacão (duas horas cada). Além de mais quatro aulas presenciais sobre Formação de Rede com duas horas de duração presencial).

A formação oferece, ainda, apoio à abertura ou regularização de MEI, que pode ser feito com assistência da Sala do Empreendedor de João Pessoa e facilitação de acesso ao microcrédito social ‘Eu Posso’.

O programa ‘Elas Lideram’ é voltado às mulheres (cis ou trans), que possuam um negócio em andamento, formal ou informal ou desejam desenvolver um negócio ou aprimorar seu empreendimento. Entre as exigências, estão: ser maior de 18 anos; residir no município de João Pessoa; ter habilidade mínima no uso de computador para aulas e mentorias online e disponibilidade para aulas presenciais e online.

O programa ‘Elas Lideram’ é voltado para o fortalecimento da liderança feminina, promoção da autonomia econômica, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de negócios liderados por mulheres.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Escola do Consumidor realiza palestra de combate ao assédio no trabalho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Escola do Consumidor do Procon Mato Grosso do Sul realizou, na sexta-feira (21), palestra sobre prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O tema foi proposto pelas servidoras e servidores lotados na instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), sendo o evento […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Sistema de Outorgas do Igam já acumula mais de 3 mil pessoas físicas e jurídicas cadastradas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Na primeira semana do lançamento do Sistema de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos (Sout), a ferramenta, criada para facilitar e otimizar as análises e a gestão das outorgas de recursos hídricos em Minas Gerais, administrada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), já contabiliza 150 Responsáveis Técnicos e 3.220 Pessoas Físicas […]
NOTÍCIAS

SP entrega nova escola estadual em Mogi Guaçu e amplia oferta de vagas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Novas instalações tiveram investimento de R$ 7,7 milhões e capacidade para atender 630 alunos Com investimento de R$ 7,7 milhões em obras e mobiliário, a nova edificação escolar conta com seis salas de aula Foto: Sérgio Barzaghi/Governo do Estado de SP O governador Tarcísio de Freitas […]