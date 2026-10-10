IFSP recebe cerimônia de encerramento do 19º Festival Entretodos – IFSP

Premiação do Festival de Curtas de Direitos Humanos ocorre na quarta-feira, 7/10, no auditório da Reitoria

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realiza nesta quarta-feira, 7 de outubro, a cerimônia de encerramento do 19º Festival Entretodos — Festival de Curtas de Direitos Humanos. O evento acontece das 19h às 21h30, no Auditório da Reitoria, na capital paulista, e é aberto ao público mediante inscrição prévia pelo Suap.

A atividade marcará o encerramento de mais uma edição do Entretodos e reunirá participantes, realizadores, estudantes, servidores e demais interessados para o anúncio dos filmes vencedores do festival. Durante a cerimônia também será divulgado o resultado da Votação Popular, uma das atividades que mobilizam o público ao longo da programação.

Realizado com foco na promoção do debate sobre cidadania e direitos humanos por meio da linguagem audiovisual, o Entretodos apresenta produções que abordam diferentes temas sociais, culturais e humanos, incentivando a reflexão e o diálogo a partir do cinema de curta-metragem.

Parceiro do festival desde 2017, o IFSP atua como polo de difusão da iniciativa e participa das ações de exibição e debate promovidas pelo evento. A cerimônia de encerramento representa o momento de apresentação dos resultados da edição e de reconhecimento das produções selecionadas.

A participação é gratuita e haverá emissão de certificado para os inscritos.

Serviço

Cerimônia de Encerramento do 19º Festival Entretodos — Festival de Curtas de Direitos Humanos

Data: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)

Horário: das 19h às 21h30

Local: Auditório da Reitoria do IFSP

Endereço: Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP

Inscrições: https://suap.ifsp.edu.br/eventos/inscricao_publica/18939/

Certificação: emissão de certificado aos participantes inscritos