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Iper empossa membros de conselho voltado à proteção social de militares de Roraima

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O Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima) realizou, nessa quarta-feira (30), a solenidade de posse dos integrantes do CEPSM (Conselho Estadual de Proteção Social dos Militares), que atua no acompanhamento e na fiscalização do SPSMRR (Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima). Para o biênio 2026–2028, seis conselheiros foram reconduzidos e quatro novos integrantes foram nomeados.

O SPSMRR reúne as regras e estruturas relacionadas à proteção social dos militares estaduais. Dentro desse sistema, o CEPSM funciona como órgão colegiado de acompanhamento e fiscalização, com participação de representantes ligados à estrutura militar e à gestão.

Segundo a presidente do Iper, Maria Almeida, a composição do Conselho reúne diferentes experiências que contribuem para a condução do sistema.

“O Conselho Estadual de Proteção Social dos Militares reúne diferentes representações e experiências que contribuem para uma gestão cada vez mais responsável e comprometida”, disse a presidente.

O diretor militar e coronel da PMRR (Polícia Militar de Roraima), Marcelo Rocha, destacou a participação dos conselheiros no acompanhamento da gestão.

“A gente espera que os conselheiros reconduzidos e nomeados desempenhem um papel com eficácia que reflita em boas contribuições”, afirmou.

Para o primeiro-tenente do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), Abel do Espírito Santo, nomeado conselheiro, a função envolve a fiscalização do sistema e o apoio à gestão.

“Nossa missão é fiscalizar e proteger o Sistema Social. Nós também atuaremos como assessoria para a gestão tomar as melhores decisões”, explicou.

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