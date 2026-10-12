Líder em funcionamento da máquina pública; Entenda o que torna Campo Grande a número um do Centro-Oeste  – CGNotícias

Por MRNews



Campo Grande é líder no ranking de competitividade em municípios do Centro-Oeste no quesito funcionamento da máquina pública. A informação foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A pesquisa mede os custos operacionais e a capacidade de administração e correção de problemas do poder público.

O desempenho favorável reflete a análise de indicadores específicos. O estudo mensura as despesas das funções administrativas e legislativas, a qualidade da informação contábil, o tempo médio para a abertura de empresas, a qualificação do servidor e a transparência pública.

A prefeita Adriane Lopes atribui a classificação, ao empenho contínuo da administração municipal na modernização dos sistemas. “Temos investido em inovações, buscando facilitar o acesso à informação para a população, mas que também resultam em redução nos custos do funcionamento dos serviços”.

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N° 02/2026 – Credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, pessoa física, para a preparação, organização e condução de licitação na modalidade Leilão Público, destinado à alienação de bens imóveis e móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Bonito/MS, com o percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores arrematados. – Prefeitura Municipal de Bonito

Rota Bioceânica atrai novos mercados para Campo Grande, movimentando US$ 268 milhões – CGNotícias

A adoção ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) exemplifica a evolução administrativa. O sistema adota a plataforma virtual do Governo Federal para o trâmite de documentos e solicitações. “Seja denúncia, pedido de restituição do IPTU ou solicitação de alvará, qualquer processo pode ser consultado através da plataforma”, complementa Adriane Lopes.

Munícipe sendo atendida na Central de Atencimento ao Cliente (CAC)

Desburocratização digital

A gestão municipal também desenvolve outras alternativas digitais para aproximar o cidadão do poder público. O site da Prefeitura disponibiliza a emissão de guias e notas fiscais de forma direta. O diretor-executivo de fazenda do município, Ricardo Vieira Dias, aponta novas medidas em fase de planejamento.

“Estamos buscando implementar legislações relacionadas ao domicílio fiscal eletrônico, onde o contato com o contribuinte será feito diretamente via telefone ou e-mail, conforme for definido por ele, e não será mais necessário o deslocamento até à Central de Atendimento ao Cidadão”, detalha o diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 43/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. – Prefeitura Municipal de Bonito

CG Tech Day conecta tecnologia, carreira e novas oportunidades – CGNotícias

A abertura de novos negócios ocorre de maneira célere na Capital. O procedimento opera de forma interligada ao sistema da Receita Federal, exigindo apenas um único cadastro para a liberação de funcionamento das atividades.

Transparência máxima

Campo Grande mantém o status de referência nacional em lisura administrativa. A cidade foi a única capital premiada com o Selo Diamante pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) no ano passado. A certificação coroa a implementação total do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

O resultado demonstra o compromisso do Executivo municipal com o acesso livre à informação, a atualização de dados e o fortalecimento do controle social. A avaliação analisou 2.911 portais públicos em 2025. Apenas 27 municípios alcançaram a pontuação máxima de 100%, incluindo a Capital sul-mato-grossense.

#PraTodosVerem: A imagem mostra o saguão da Central de Atendimento ao Cidadão e servidores atendendo a contribuíntes