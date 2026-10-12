Líder em funcionamento da máquina pública; Entenda o que torna Campo Grande a número um do Centro-Oeste  – CGNotícias

Por MRNews
Campo Grande é líder no ranking de competitividade em municípios do Centro-Oeste no quesito funcionamento da máquina pública. A informação foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A pesquisa mede os custos operacionais e a capacidade de administração e correção de problemas do poder público.
O desempenho favorável reflete a análise de indicadores específicos. O estudo mensura as despesas das funções administrativas e legislativas, a qualidade da informação contábil, o tempo médio para a abertura de empresas, a qualificação do servidor e a transparência pública.
A prefeita Adriane Lopes atribui a classificação, ao empenho contínuo da administração municipal na modernização dos sistemas. “Temos investido em inovações, buscando facilitar o acesso à informação para a população, mas que também resultam em redução nos custos do funcionamento dos serviços”.
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N° 02/2026 – Credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, pessoa física, para a preparação, organização e condução de licitação na modalidade Leilão Público, destinado à alienação de bens imóveis e móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Bonito/MS, com o percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores arrematados. – Prefeitura Municipal de Bonito
Rota Bioceânica atrai novos mercados para Campo Grande, movimentando US$ 268 milhões – CGNotícias
A adoção ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) exemplifica a evolução administrativa. O sistema adota a plataforma virtual do Governo Federal para o trâmite de documentos e solicitações. “Seja denúncia, pedido de restituição do IPTU ou solicitação de alvará, qualquer processo pode ser consultado através da plataforma”, complementa Adriane Lopes.
Desburocratização digital
A gestão municipal também desenvolve outras alternativas digitais para aproximar o cidadão do poder público. O site da Prefeitura disponibiliza a emissão de guias e notas fiscais de forma direta. O diretor-executivo de fazenda do município, Ricardo Vieira Dias, aponta novas medidas em fase de planejamento.
“Estamos buscando implementar legislações relacionadas ao domicílio fiscal eletrônico, onde o contato com o contribuinte será feito diretamente via telefone ou e-mail, conforme for definido por ele, e não será mais necessário o deslocamento até à Central de Atendimento ao Cidadão”, detalha o diretor.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 43/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. – Prefeitura Municipal de Bonito
CG Tech Day conecta tecnologia, carreira e novas oportunidades – CGNotícias
A abertura de novos negócios ocorre de maneira célere na Capital. O procedimento opera de forma interligada ao sistema da Receita Federal, exigindo apenas um único cadastro para a liberação de funcionamento das atividades.
Transparência máxima
Campo Grande mantém o status de referência nacional em lisura administrativa. A cidade foi a única capital premiada com o Selo Diamante pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) no ano passado. A certificação coroa a implementação total do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).
O resultado demonstra o compromisso do Executivo municipal com o acesso livre à informação, a atualização de dados e o fortalecimento do controle social. A avaliação analisou 2.911 portais públicos em 2025. Apenas 27 municípios alcançaram a pontuação máxima de 100%, incluindo a Capital sul-mato-grossense.
#PraTodosVerem: A imagem mostra o saguão da Central de Atendimento ao Cidadão e servidores atendendo a contribuíntes