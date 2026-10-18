Homem morre após militar da reserva reagir a tentativa de assalto em Boa Vista

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Um homem, de 40 anos, morreu após ser baleado por um militar da reserva do Exército, de 45 anos, durante uma tentativa de assalto na noite deste sábado, 17, na avenida São Sebastião, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista.

Conforme a Polícia Militar, o militar havia chegado à casa de um amigo acompanhado da esposa quando o suspeito aproveitou a abertura do portão eletrônico para entrar no imóvel.

Ele relatou à PM que, após entrar na residência, o homem anunciou o assaltou e apontou uma arma de fogo para as pessoas do local.

Então, o militar, que possui porte de arma de fogo, reagiu e efetuou disparos contra o suspeito. Após ser atingido, o homem correu e caiu cerca de 20 metros da casa, dentro da cozinha de um bar.

O militar permaneceu no local, deixou a arma à disposição das autoridades e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe constatou a morte do suspeito. O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo.

Ainda de acordo com a PM, uma consulta aos sistemas de segurança pública identificou um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Além disso, a equipe constatou a informação de que ele se encontrava na condição de foragido da Justiça.

A Delegacia Geral de Homicídios (DGH) e a perícia técnica da Polícia Civil também estiveram no local e realizaram os procedimentos investigativos iniciais.

Fonte: Da Redação

