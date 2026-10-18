NOTÍCIAS

Homem morre após militar da reserva reagir a tentativa de assalto em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Homem morre após militar da reserva reagir a tentativa de assalto em Boa Vista


Foto: Reprodução

Um homem, de 40 anos, morreu após ser baleado por um militar da reserva do Exército, de 45 anos, durante uma tentativa de assalto na noite deste sábado, 17, na avenida São Sebastião, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista.

Conforme a Polícia Militar, o militar havia chegado à casa de um amigo acompanhado da esposa quando o suspeito aproveitou a abertura do portão eletrônico para entrar no imóvel.

Ele relatou à PM que, após entrar na residência, o homem anunciou o assaltou e apontou uma arma de fogo para as pessoas do local.

Então, o militar, que possui porte de arma de fogo, reagiu e efetuou disparos contra o suspeito. Após ser atingido, o homem correu e caiu cerca de 20 metros da casa, dentro da cozinha de um bar.

O militar permaneceu no local, deixou a arma à disposição das autoridades e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe constatou a morte do suspeito. O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo.

Ainda de acordo com a PM, uma consulta aos sistemas de segurança pública identificou um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Além disso, a equipe constatou a informação de que ele se encontrava na condição de foragido da Justiça.

A Delegacia Geral de Homicídios (DGH) e a perícia técnica da Polícia Civil também estiveram no local e realizaram os procedimentos investigativos iniciais.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Governo de MS anuncia reformas em postos fiscais para fortalecer infraestrutura e fiscalização

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou a homologação de quatro importantes licitações para a reforma e ampliação de postos fiscais e bases móveis em diferentes regiões do estado. As obras contemplam os postos fiscais de Alencastro e Selvíria; Ilha Grande e Foz do Amambaí; Ofaié, XV de Novembro e João André; além da […]
NOTÍCIAS

Mesmo com chuva, abertura do “Natal Iluminado” 2024 no Paço Municipal reúne aproximadamente 20 mil pessoas – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

8 de dezembro de 2024 22:40 Por: Secom Fotos: Carlos Sales – Secom A chuva não impediu que aproximadamente 20 mil pessoas participassem da abertura do “Natal Iluminado” 2024, no Paço Municipal, neste domingo (8). O público conferiu de perto a programação especial que contou com chegada de helicóptero do Papai Noel, apresentação da Cantata […]
NOTÍCIAS

Programa “HumanizAção” acolhe 10 pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (25) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

26 de dezembro de 2024 8:32 Por: Secom As equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo da quarta-feira (25), atendimentos a 60 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade, sendo que 10 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho […]