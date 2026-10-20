Semepp realiza evento “Empreendedorismo em Ação” voltado a micro e pequenos empreendedores – Agência de Notícias

Fotos: Maurício Marra – Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), realizou, nesta sexta-feira (16), das 9h às 11h, um encontro para valorizar e fortalecer quem empreende na cidade, promovendo a troca de experiências, a criação de parcerias e o acesso a novas possibilidades para desenvolver e impulsionar seus negócios. O local escolhido para o evento foi a própria sede da Secretaria, localizada na Av. General Carneiro, 290.

Nesta primeira edição, voltada para ambulantes, o convidado para contar sua história foi o empreendedor Michel Diniz de Almeida, proprietário do Old Truck BBQ, uma das operações de churrasco estilo American BBQ mais conhecidas do Brasil, reconhecido com a conquista do 1º lugar em brisket no Meat Stock Brasil 2024.

“O bacana desse evento é o movimento do empreendedor de rua, que muitas vezes se sente desamparado, e essa é uma ajuda de grande valia. Sabendo aproveitar essa reunião e troca de experiências entre empresas que já estão consolidadas com aquelas que estão começando, o comerciante acaba fortalecendo seu negócio. A mente do empreendedor se abre para ver que existem oportunidades de crescimento e o apoio da prefeitura e de outras organizações são fundamentais para isso”, diz Michel, da Old Truck.

Em seguida, Mayara Freitas, da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), falou sobre a parceria com a Semepp e as ações de apoio e qualificação que a entidade oferece ao empresário, e André Pontes, também da ACSO, explicou sobre a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Em mensagem ao público participante, o presidente da ACSO, Hygor Duarte, destacou a importância do suporte que a organização oferece para a formalização e capacitação dos empreendedores. “Eventos como esse são muito relevantes, principalmente para o pequeno empreendedor, pois sabemos que eles precisam de ajuda no dia a dia. Um conteúdo, um depoimento, ajudam a mostrar que é possível crescer e, por isso, os empreendedores precisam participar”, ressalta Mayara, da ACSO.

Para a empreendedora Raimunda de Jesus, que vende acarajé e outras comidas da culinária baiana, “essa foi uma experiência para a gente aprender cada vez mais. Sou pequenininha, mas vou subindo cada degrau dessa escadinha, até chegar lá em cima. As pessoas têm que vir conhecer a Semepp”, ela conclui.

Por fim, a equipe da pasta apresentou as soluções de apoio ao empresário que a disponibilizadas, entre elas o Poupatempo do Empreendedor, iniciativa em parceria com a ACSO, e o Banco do Povo, em parceria com o governo estadual.

A proposta da Secretaria é realizar esse encontro periodicamente, sempre convidando grupos de um segmento específico de negócios para um café da manhã, trazendo um empreendedor para contar sua história de sucesso, de forma a estimular os participantes a se qualificarem e desenvolverem sua performance profissional.