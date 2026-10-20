NOTÍCIAS

Semepp realiza evento “Empreendedorismo em Ação” voltado a micro e pequenos empreendedores – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Semepp realiza evento “Empreendedorismo em Ação” voltado a micro e pequenos empreendedores – Agência de Notícias



16 de outubro de 2026

14:40

Por: Maurício Marra

Fotos: Maurício Marra – Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), realizou, nesta sexta-feira (16), das 9h às 11h, um encontro para valorizar e fortalecer quem empreende na cidade, promovendo a troca de experiências, a criação de parcerias e o acesso a novas possibilidades para desenvolver e impulsionar seus negócios. O local escolhido para o evento foi a própria sede da Secretaria, localizada na Av. General Carneiro, 290.

Nesta primeira edição, voltada para ambulantes, o convidado para contar sua história foi o empreendedor Michel Diniz de Almeida, proprietário do Old Truck BBQ, uma das operações de churrasco estilo American BBQ mais conhecidas do Brasil, reconhecido com a conquista do 1º lugar em brisket no Meat Stock Brasil 2024.

O bacana desse evento é o movimento do empreendedor de rua, que muitas vezes se sente desamparado, e essa é uma ajuda de grande valia. Sabendo aproveitar essa reunião e troca de experiências entre empresas que já estão consolidadas com aquelas que estão começando, o comerciante acaba fortalecendo seu negócio. A mente do empreendedor se abre para ver que existem oportunidades de crescimento e o apoio da prefeitura e de outras organizações são fundamentais para isso”, diz Michel, da Old Truck.

Em seguida, Mayara Freitas, da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), falou sobre a parceria com a Semepp e as ações de apoio e qualificação que a entidade oferece ao empresário, e André Pontes, também da ACSO, explicou sobre a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Em mensagem ao público participante, o presidente da ACSO, Hygor Duarte, destacou a importância do suporte que a organização oferece para a formalização e capacitação dos empreendedores. “Eventos como esse são muito relevantes, principalmente para o pequeno empreendedor, pois sabemos que eles precisam de ajuda no dia a dia. Um conteúdo, um depoimento, ajudam a mostrar que é possível crescer e, por isso, os empreendedores precisam participar”, ressalta Mayara, da ACSO.

Para a empreendedora Raimunda de Jesus, que vende acarajé e outras comidas da culinária baiana, “essa foi uma experiência para a gente aprender cada vez mais. Sou pequenininha, mas vou subindo cada degrau dessa escadinha, até chegar lá em cima. As pessoas têm que vir conhecer a Semepp”, ela conclui.

Por fim, a equipe da pasta apresentou as soluções de apoio ao empresário que a disponibilizadas, entre elas o Poupatempo do Empreendedor, iniciativa em parceria com a ACSO, e o Banco do Povo, em parceria com o governo estadual.

A proposta da Secretaria é realizar esse encontro periodicamente, sempre convidando grupos de um segmento específico de negócios para um café da manhã, trazendo um empreendedor para contar sua história de sucesso, de forma a estimular os participantes a se qualificarem e desenvolverem sua performance profissional.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Oficina de desenho é realizada na Biblioteca Infantil na próxima quarta-feira (16) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

11 de setembro de 2026 16:33 Por: Evelyn Azevedo A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, na próxima quarta-feira (16), às 14h, uma oficina de desenho na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, localizada no Centro de Sorocaba. Para participar, é necessário se inscrever pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/oficina-de-desenho-bimsetembro/. O […]
NOTÍCIAS

Políticas e desafios do setor produtivo são tema de encontro com futuros líderes do agro de MS

Posted on Author boavistaagora.com.br

Estudantes do programa Jovem Sucessor, do município de Antônio João, estão hoje (16) na Capital para uma série de encontros com entidades e lideranças do setor produtivo. No fim da manhã, o grupo participou de uma reunião com o governador Eduardo Riedel, onde tiveram a oportunidade de trocar experiências, apresentar perspectivas e conhecer mais sobre […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 20 de janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Minas Gerais deve ter céu encoberto, com pancadas de chuva nas regiões Central, Oeste, da Zona da Mata e Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nesta terça-feira (20/1). No Noroeste, no Norte e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, […]